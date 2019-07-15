Gündem 90 bin camide sela
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

90 bin camide sela

15 Temmuz’a kadar tüm cami ve Kur’an kurslarında en az bir Kur’an hatmi yapılacak. Bu gece saat 00.13’te Türkiye’deki 90 bin caminin tümünde eş zamanlı selalar okunacak. Camiler sabah namazına kadar açık tutulacak, minarelerin ışıkları yakılacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Camiler sabah namazına kadar açık tutulacak, minarelerin ışıkları yakılacak.
Camiler sabah namazına kadar açık tutulacak, minarelerin ışıkları yakılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan 15 Temmuz etkinlikleri çerçevesinde camilerde şehitler için Kur’an okunacak, şehit yakınları ziyaret edilecek, din istismarının arkasına gizlenen Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) gerçek yüzü gençlere anlatılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı öncülüğünde “Şehitlerimiz İçin Kur’an Okuyoruz” kampanyası başlatılarak, bu kapsamda 15 Temmuz’a kadar her cami ve Kur’an kursunda en az bir Kur’an hatmi okunacak.

15 Temmuz 2019 Pazartesi günü öğle namazı öncesi tu¨m il ve ilçe merkez camilerinde, tüm şehitlerin ruhlarına ithafen “Kur’an-ı Kerim Ziyafeti” programları yapılacak. Diğer cami ve mescitlerde ise şehitlerin ruhlarına ithafen Kur’an-ı Kerim tilaveti yapılacak.

CAMİLER SABAHA KADAR AÇIK

15 Temmuz Pazartesi gününü 16 Temmuz Salı gününe bağlayan gece saat 00.13’te Türkiye’deki 90 bin caminin tümünde eş zamanlı olarak selalar okunacak. Ayrıca merkez ve 15 Temmuz etkinliklerinin yapıldığı bölgelerdeki camiler sabah namazına kadar açık tutulacak, minarelerin ışıkları yakılacak. Müftüler başkanlığındaki heyetlerce şehitlikler, şehit yakınları ve gaziler ziyaret edilecek.

Tüm illerde, Temmuz ayı içinde “15 Temmuz Ruhu” başlıklı konferanslar düzenlenecek. Hafta boyunca vaazlarda ve yerel medya organlarında şehitlik, milli irade ve dini değerlere sahip çıkmanın önemi anlatılacak. Söz konusu etkinliklerle 15 Temmuz ruhunun, birlik ve beraberlik şuurunun, din istismarına karşı farkındalığın artırılması, gençler ve çocuklar başta olmak üzere millet nezdinde ortak bir bilince dönüştürülmesi amaçlanıyor.

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KONFERANSLAR DÜZENLENECEK

Din görevlilerinin öncülüğünde Yaz Kur’an Kursu öğrenci ve velilerinin katılımıyla vatan sevgisi, milli birlik ve beraberlik konulu etkinlikler yapılacak. Bu kapsamda il ve ilçe gençlik koordinatörleri tarafından Yaz Kur’an Kursu öğrencileri arasında “15 Temmuz Kardeşlik Etkinliği” düzenlenecek. Programlarda Diyanet İşleri Başkanlığı’nca hazırlanan “Vatanım Her Şeyim” adlı çocuk kitabı ücretsiz olarak dağıtılacak.

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