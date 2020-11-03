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Gündem 91 saat sonra enkazdan çıkan Aydanın tüm eğitim masraflarını Yurtiçi Kargo üstlendi
İZMİR

91 saat sonra enkazdan çıkan Ayda'nın tüm eğitim masraflarını Yurtiçi Kargo üstlendi

İzmir’de meydana gelen depremde enkaz altında kalan ve 91 saatlik arama kurtarma çalışmaları sonrasında canlı ulaşılan minik Ayda’nın tüm eğitim masraflarını Yurtiçi Kargo üstlenecek.

Haber Merkezi DHA
Ayda Gezgin, 91 saat sonra enkazdan canlı olarak çıkarıldı.
Ayda Gezgin, 91 saat sonra enkazdan canlı olarak çıkarıldı.

İzmir’de yaşanan 6.6 şiddetindeki depremin ardından tüm Türkiye’nin gözleri enkaz altında kalan vatandaşlarımızdan gelecek güzel haberlere kilitlenmişti.

  • Aradan geçen saatlerin ardından umutların azaldığı bir anda arama kurtarma ekiplerinden gelen güzel haberle yeniden umutlarımız yeşerdi. 91 saatlik çalışmaların ardından arama kurtarma ekipleri 4 yaşındaki Ayda’ya ulaştı.

Ayda bebeğin ambulanstaki ilk görüntüleri
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Ayda bebeğin ambulanstaki ilk görüntüleri
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 91 saat sonra enkaz altından sağ olarak çıkarılan mucize bebek Ayda'nın ambulanstaki görüntüleri paylaştı.

“AYDA BİZİM KIZIMIZ”

Yurtiçi Kargo Ayda’nın enkaz altından kurtarılmasının ardından yaptığı, “Mucizenin adı Ayda! Şube müdürümüz Uğur Gezgin’in 4 yaşındaki kızı Ayda tam olarak 91 saat sonra enkaz altından kurtarıldı. Mutluluğumuzu tarif edemiyoruz” açıklamasıyla Ayda’nın şirket çalışanlarının kızı olduğunu duyurmuştu. Şirket sosyal medya hesaplarından daha sonra yaptığı açıklama ile minik Ayda’nın tüm eğitim masraflarını üstleneceğini de açıkladı.

  • Yurtiçi Kargo tarafından yapılan o açıklama şöyle;
  • “Ayda bizim kızımız! 91 saat sonra enkazdan sağ kurtulan Ayda’mızın tüm eğitim masrafları şirketimiz tarafından karşılanacaktır.

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