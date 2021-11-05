Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlığıyla ilgili manipülatif paylaşım yapan 92 provokatör belirlendi. Twitter’da kirli kampanya başlatan Türkiye düşmanları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kastederek “ölmüş” etiketiyle paylaşımlar yaptı. Başta FETÖ’cüler olmak üzere terör yandaşları, organize yalana destek verdi. Kısa sürede binlerce tweet atılarak sosyal medya gündeminde ilk sıralarda yer alması sağlandı.
103 HESAP İNCELENDİ
Emniyet, manipülatif paylaşımlarda bulunan sosyal medya hesaplarını mercek altına aldı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik hakaret, tezvirat, onur ve saygınlığını rencide edici içeriklerin yanı sıra dezenformasyon ve manipülatif nitelikte paylaşımlar yapan 103 hesapla ilgili çalışma yapıldı. 92 hesabın kullanıcısı tespit edilirken, bunlardan biri yakalandı, diğerlerini yakalama çalışmalarına ise devam ediliyor.