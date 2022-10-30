99. yıl coşkusu: Satranç ustası hassasiyetiyle 2053 ve 2071’e

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Maruz kaldığımız onca haksızlığa ve engellemeye rağmen, bir satranç ustası hassasiyetiyle 2053 ve 2071 vizyonlarımızın temelini atıyoruz” ifadesini kullandı.

Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, vatandaşların bayramını kutlayarak Gazi Mustafa Kemal ile tüm kahramanlara Allah’tan rahmet diledi, gazileri minnetle andı.

DUVARLARI ORTADAN KALDIRDIK

Bundan 99 yıl önce ağır bedeller ödeyerek gerçekten çok zor şartlarda kurulan Türkiye Cumhuriyeti’ni “muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkarmak” için kesintisiz bir mücadele içinde olduklarının altını çizen Erdoğan şunları kaydetti: “Son 20 yılda gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma devrimleriyle, sadece milli iradenin önündeki engelleri değil, cumhurla cumhuriyet arasında örülen kalın duvarları da ortadan kaldırdık.”

ÖRNEK ALINAN BİR ÜLKE OLDUK

“Türkiye’yi, demokrasisi örnek alınan, ekonomisi göz dolduran, diplomasisi ilgiyle takip edilen, milli birlik ve kardeşliğini her türlü sabotaja rağmen en güçlü şekilde muhafaza eden bir ülke konumuna getirdik. Bir asır önce istiklal mücadelesi mazlum halklara ilham veren Türkiye’nin, bugün de gözlerin ve kalplerin hayırlı menzili içinde olduğu bir gerçektir. Küresel belirsizliklerin arttığı bir dönemde barışı, istikrarı ve adaleti tesise yönelik gayretlerimiz, tüm kesimler tarafından takdirle karşılanıyor. Suriye’deki insani trajedinin sona erdirilmesinden Rusya-Ukrayna krizinin çözüme kavuşturulmasına kadar girişimci ve insani dış politikamızla çevremizde bir barış ve refah kuşağı oluşturmaya çalışıyoruz.”

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ÇITAMIZI SÜREKLİ YUKARI TAŞIYORUZ

Küresel ölçekte Türkiye’nin itibarını ve ağırlığını artırırken içeride de yatırım ve kalkınma hamlelerine aralıksız bir şekilde devam ettiklerini vurgulayan Erdoğan şu değerlendirmelerde bulundu: “Karadeniz’de keşfini yaptığımız ve evlerimize taşımak için gece gündüz çalıştığımız doğal gaz, enerji kulvarında önümüzde yeni ufuklar açtı. Savunma sanayii alanında kendi ürünlerini tasarlayan, geliştiren, üreten ve bunları ihraç eden bir kapasiteye ulaştık. Tarımdan turizme, ulaştırmadan eğitim ve sağlığa her alanda kendimizle yarışıyor, başarı çıtamızı sürekli yukarı taşıyoruz.”

TÜRKİYE YÜZYILI’NI İNŞA ETMEKTE KARARLIYIZ

“Maruz kaldığımız onca haksızlığa ve engellemeye rağmen, bir satranç ustası hassasiyetiyle, 2053 ve 2071 vizyonlarımızın temelini atıyoruz. Ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmet altyapısı üzerinde ‘Türkiye Yüzyılı’nı inşa etmekte kararlıyız.”

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Var gücümüzle çalışıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Önümüze çıkartılan engellere aldırmadan içinde bulunduğumuz asrı Türkiye Yüzyılı yapmak ve milletimizi hayalleriyle buluşturmak için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet’in ilanının 99’uncu yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Aslanlı Yol’un başındaki yerini almasının ardından başlayan törende, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yüksek yargı organlarının başkanları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları da Aslanlı Yol’dan geçerek mozoleye çıktı.

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TOGG VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk’ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Erdoğan ve beraberindekiler, Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı: “Aziz Atatürk, bugün riyasetiniz altında yürütülen zorlu ve destansı bir mücadelenin ardından kurduğumuz Cumhuriyetimizin 99’uncu yıl dönümünü idrak ediyoruz. Zat-ı alinizin ve aziz şehitlerimizin emaneti olan Cumhuriyetimizi ilelebet payidar kılmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu tarihi günü, ülkemizin ilk yerli elektrikli otomobili olan Togg’un üretim tesisinin açılışını yaparak taçlandırmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Önümüze çıkartılan engellere aldırmadan içinde bulunduğumuz asrı, Türkiye Yüzyılı yapmak ve milletimizi hayalleriyle buluşturmak için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Ruhun şad olsun. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.”

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Kutlu olsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti. Külliye’deki törende, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, devlat erkânı Erdoğan’a bayram tebriklerini sundu. Tören, Başkent’te görevli çeşitli rütbelerden askeri personelin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebriklerini sunmasıyla sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tebrikleri kabul ettiği alanda, “Türkiye Yüzyılı” logosunun bulunduğu ay yıldızlı “Cumhuriyetimizin 99. Yılı Kutlu Olsun” yazısı yer aldı.

Emanet zaafa uğratılmayacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti’nin, milli egemenliğe dayanan dev bir atılım, uzun savaşlar döneminin taçlanmış nihai aşaması olduğuna dikkati çekti. Türk milletinin, 29 Ekim 1923’te, kutlu mazisinin en önemli stratejik silkinişlerinden birini gerçekleştirdiğini, içteki ve dıştaki art niyetli odaklara asla fırsat vermeyeceğini azim ve ahlakıyla ortaya koyduğunu belirten Bahçeli, şöyle devam etti:

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HERKESİN MİLLİ ÖDEVİ

“Türkiye Cumhuriyeti, bağımsızlığını kurtarmak, hür ve müstakil yaşamak isteyen milletimizin doğrudan doğruya ruhundan doğan bir şaheserdir. Türk milletinin varlığını ve haysiyetini koruma esaslarının belirlenip ilam edildiği Cumhuriyet’in sonsuza kadar var olması her vatan evladının ahlaki sorumluluğu ve milli ödevidir. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılına bir yıl kala, tarihimizin derinliklerinden süzülüp bugünlere ulaşan milli emanetler asla zedeletilmeyecek, hiçbir zaman da zaafa uğratılmayacaktır.”

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