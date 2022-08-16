%99’u doldu YKS'de rekor: Yerleştirmede rekor

ÖSYM, milyonlarca üniversite adayının merakla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçları açıklandı. 3 milyon 243 bin 425 adayın yarıştığı sınavda tercih rekoru kırıldı. 2 milyon 900 binden fazla adayın tercih yaptığı yerleştirme sonuçlarına göre örgün yükseköğretim programları kontenjanlarında doluluk yüzde 98,09 oldu.

AÇIKÖĞRETİM 100’DE 100

Lisans programlarındaki 469 bin 37 kişilik kontenjanın yüzde 96,78’i doldu, bu programlara 453 bin 927 aday yerleştirildi. Ön lisans programlarındaki 398 bin 187 kişilik kontenjana 396 bin 704 aday yerleşti, doluluk yüzde 99,63’e ulaştı. Böylece toplam 867 bin 224 kişilik kontenjanın 850 bin 631’i doldu, 13 bin kontenjan boş kaldı. Açıköğretim programlarındaki doluluk ise yüzde 100’e ulaştı.

İLK 3 TERCİHİNE GİRENLER YÜZDE 45

Adayların yüzde 44,99’u ilk üç tercihinden birine yerleşti. İlk tercihine yerleşenlerin oranı yüzde 21,68, ikinci tercihine yerleşenlerin oranı yüzde 13,26, üçüncü tercihine yerleşenlerin oranı yüzde 10,05 oldu.

KAYITLAR 22 AĞUSTOS’TA BAŞLIYOR

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22 – 26 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İstediği yere yerleşemeyen öğrenciler ise boş kalan kontenjanlar üzerinden ek tercih işlemlerine başvurabilecekler. İkinci tercih işlemleri ÖSYM AİS sistemi üzerinden takip edilecek.

239 bin meslekli üniversiteli

Ticaret meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, kız meslek lisesi, sağlık meslek lisesi, otelcilik ve turizm meslek lisesi başta olmak üzere diğer meslek liselerinden tercih yapan 635 bin 367 adayın 36 bin 362’si örgün lisans programlarına, 148 bin 159’u ise ön lisans programına yerleşti. Açık öğretim fakültelerine yerleşen 55 bin 191 adayın 12 bin 339’u lisans programlarında, 42 bin 852’si ise ön lisans programlarında eğitim hayatına devam etmeye hak kazandı.

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AYŞEMİNE ALİOĞLU

Ek yerleştirme dönemini kaçırmayın

Üniversiteye yerleşemeyen adaylar için ek tercih dönemi başlayacak. Süreci Yeni Şafak’a anlatan Eğitim Danışmanı Ecehan Ersöz, “Bir sene sonra tekrar sınava girmek istemeyen adaylar ek yerleştirme tarihlerini mutlaka takip etmeli ve uygun tercih imkanını araştırmalı. Bu süreç üniversite kayıtları tamamlandıktan sonra başlayacak. YKS ek tercih kılavuzu ise ilk etapta yerleşen öğrencilerin kayıtları tamamlandıktan sonra boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlara yer verecek şekilde önümüzdeki günlerde yayınlanacak” dedi.

YATAY GEÇİŞİ ARAŞTIRABİLİRLER

Ersöz sözlerine şöyle devam etti: “Adaylar kazandıkları bölüme devam ederlerse daha sonrasında bulundukları üniversitedeki veya başka bir üniversitedeki bölümler için yatay geçiş imkanları olup olmadığını araştırabilirler.”