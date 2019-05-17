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BAYBURT

AA muhabirini arayan iki asker dere suyuna kapıldı

Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda uçuruma düşen Anadolu Ajansı muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına katılan Jandarma Arama Kurtarma ekibinden suya kapılan iki askerden biri kurtarıldı. Bölgede arama çalışmaları başlatıldı.

Haber Merkezi DHA
AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları sürüyor.
AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları sürüyor.

Trabzon’un Çaykara ilçesi Derebaşı deresinde kaybolan AA muhabiri Abdulkadir Nişancı’yı arama çalışmaları sırasında akıntıya kapılan 2 kurtarma timi görevlisinden biri bulundu.

Askere sağlık görevlerince müdahale edilirken, diğer askeri arama çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Çaykara ilçesi Derebaşı deresinde kaybolan AA muhabiri Abdulkadir Nişancı’yı arama çalışmaları sırasında arama kurtarma timinden 2 jandarma görevlisi sulara kapıldı.

Arama çalışmaları sırasında kayıp askerlerden biri bulundu. Kurtarılan askere sağlık görevlerince müdahale edilirken, diğer askeri arama çalışmaları devam ediyor.

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