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POLİTİKA

ABD basınından dikkat çeken iddia: 'Prens Selman Biden ile alay etti'

ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ), kapalı kapılar ardında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleşen görüşmeyi kaleme aldı. İddiaya göre kaynaklar, Selman’ın 79 yaşındaki Biden’ın gaflarına ve akıl sağlığına yönelik de alaycı bir tutum sergilediğini öne sürdü. Söz konusu iddia, Prens Faysal tarafından ise yalanlandı.

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ABD basınından dikkat çeken iddia: Prens Selman Biden ile alay etti
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79 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları ve gaflarıyla sık sık gündeme geliyor.

Wall Street Journal gazetesinde yer alan bir habere göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman kapalı kapılar ardında gerçekleşen bir toplantıda, ABD Başkanı Joe Biden'ın gaflarıyla ve akıl sağlığıyla alay etti.

Gazeteye konuşan kaynaklar, prensin eski Başkan Donald Trump'ı tercih ettiğini söylediğini de aktardı.

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PRENS FAYSAL YALANLADI

TRT Haber'de yer alan bilgiye göre söz konusu iddia, Prens Faysal tarafından yalanlandı. Faysal, yaptığı açıklamada, "İsimsiz kaynaklar tarafından ortaya atılan bu iddialar tamamen asılsızdır. Krallığın liderleri, karşılıklı saygıya dayalı ilişkilerin önemine olan inançları nedeniyle ABD başkanlarına her zaman en büyük saygıyı gösterdiler" ifadelerini kullandı.

Geçen haftalarda Biden'ın daha önce de Kuzey Carolina'da bir üniversitede yaptığı konuşmanın ardından eli havada beklemesi 'boşlukla el sıkıştı' yorumlarının yapılmasına neden olmuştu.

Aynı şekilde Biden, Eylül ayında Küresel Fon'un Yedinci İkmal Konferansı'ndaki konuşmasının ardından da yönünü şaşırıp, bir süre sağa ve sola hareket ettikten sonra çıkışa ulaşmıştı.

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BİDEN, SUUDİ ARABİSTAN İLE İLİŞKİLERİ YENİDEN DEĞERLENDİRİRKEN “SİSTEMLİ” DAVRANACAK

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun gelecek aydan itibaren petrol üretimini azaltma kararı sonrası Suudi Arabistan ile ABD arasında tansiyon yükseldi.

Geçtiğimiz haftalarda ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Suudi Arabistan ile ilişkileri yeniden değerlendirdiğini belirterek, Biden’ın bu konuda “sistemli” davranacağını ifade etti.

ABD-Suudi Arabistan ilişkilerinde yakın zamanda herhangi bir değişikliğin olmasının beklenmediğini aktaran Sullivan, “Böylece Başkan aceleci davranmayacak. Sistemli, stratejik hareket edecek ve her iki partinin üyelerine danışmak için zaman ayıracak” dedi.

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