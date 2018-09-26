ABD bunun acısını çekecek

Birleşmiş Milletler’in (BM) 73. Genel Kurulu’nda konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, BM’nin dünyadaki zulme seyirci kaldığını vurguladı ve reformun şart olduğunu söyledi. Konuşmasında dünyaya adalet ve vicdan çağrısında bulunan Erdoğan, özetle şu mesajları verdi:

BM, 73 yıllık geçmişinde hiç de küçümsenemeyecek başarılar elde etmiştir. Ancak BM’nin insanlığın barış ve refah beklentilerini karşılamaktan uzaklaştığı gerçektir. BM Güvenlik Konseyi, veto hakkına sahip 5 üyenin çıkarlarına hizmet eden, yaşanan zulümlere seyirci kalan bir yapıya bürünmüştür. Myanmar’da, Filistin’de yapılan katliamlar BMGK’nın gözü önünde gerçekleşmiştir.

FİLİSTİN’İN YANINDA YER ALACAĞIZ

Tüm dünya arkasını dönse bile Türkiye olarak biz mazlum Filistinlilerin yanında yer almaya devam edeceğiz. Dünyanın pek çok yerinde etnik temizlikten toplu katliamlara kadar her gün yeniden karşımıza çıkıyor. BM’nin yapısında ve işleyişinde kapsamlı bir reforma gidilmesi gerektiğini söylüyoruz. Dünya beşten büyüktür derken de ortak vicdanın sesi olduğumuza inanıyoruz.

BM’Yİ ADALETİN SÖZCÜSÜ YAPALIM

Bugün dünyanın en zengin 62 kişisinin malvarlığı toplam nüfusun yaklaşık yarısına denk ise burada bir sorun var demektir. Afrika’da doğan bir çocuğun ömrünün ilk aylarında ölme ihtimali bu şehirde doğana göre 9 kat fazlaysa burada bir sorun var demektir. Gelin bu dünyada her şeyin yerli yerine konulmasını sağlamak için BM’yi adalet beklentisinin sözcüsü haline getirelim. Gelin ezilene kalkan olacak gelecek nesillere umut aşılayacak küresel yönetim sistemi kuralım.

REKLAM

KANLI SALDIRILARIN ÖNÜNE GEÇTİK

Suriye’deki gelişmeler karşısında aktif bir tutum içindeyiz. Suriye’nin yeniden huzurlu bir yer haline gelmesini sağlamaya çalışıyoruz. Cerablus ve Rai bölgelerini DEAŞ’tan, Afrin bölgesini PKK-PYD-YPG terör örgütünden temizleyerek 4 bin kilometrekarelik bir alanı milyonlarca Suriyeli için güvenli ve huzurlu bir yer haline getirdik. Soçi mutabakatıyla rejimin 3,5 milyon sivilin yaşadığı İdlib Çatışmasızlık Bölgesi’ne yönelik kanlı saldırılarının önüne geçtik.

MÜNBİÇ’TEN IRAK SINIRINA KADAR

Suriye’de barışa ve siyasi çözüme giden yolu açık tuttuğumuza inanıyoruz. Hedefimiz Suriye topraklarının tamamını teröristlerden temizlemektir. Buradan tüm tarafları, Suriye’de adil ve sürdürülebilir siyasi çözüm arayışlarına yapıcı bir anlayışla destek olmaya davet ediyorum. Hedefimiz, Münbiç’ten başlayarak Irak sınırına kadar olan Suriye topraklarının tamamını teröristlerden temizlemektir. Taktik çıkarları uğruna teröristleri on binlerce tır, binlerce kargo uçağı silahla donatanlar gelecekte bunun acısını mutlaka çekeceklerdir.

BM’ye gençlik merkezi teklifi

Erdoğan, “BM bünyesinde geleceğimiz olan gençlerimizle ilgili bir kuruluşa ihtiyaç bulunuyor. Türkiye olarak, BM Gençlik Kuruluşu’nun bir an önce tesis edilmesini, merkezinin de İstanbul olmasını teklif ediyoruz. Halen inşa edilmekte olan gençlik merkezini bu kuruluşa tahsis edebiliriz. BM uluslararası yaşlılık ajansı ülkemizde kuruluyor. 10 Aralık’ta İstanbul’da gerçekleşecek bu kurultaya sizleri davet ediyoruz” dedi.

Yaptırımlara sessiz kalmayız

ABD’nin diğer ülkeleri ekonomik saldırıyla sıkıştırmasına da tepki gösteren Erdoğan, “Ticari anlaşmaların keyfi bir şekilde iptal edilmesi, ekonomik yaptırımların silah gibi kullanılması karşısında hiçbirimiz sessiz kalamayız. Dünya ticaret düzeninin tek taraflı kararlarla bozulmasına engel olmak için hep birlikte çalışmalıyız. Bugün bazı ülkeler ısrarla kaos çıkarmaya çalışıyor. Merhametin, vicdanın, hukukun, hakkaniyetin, umudun kaybolduğu bir dünya düzeni kadar büyük tehlike yoktur. Biz, sorunlarımızı eşit şartlarda yürütülecek yapıcı diyalogla çözmekten yanayız. Her alanda olduğu gibi ekonomi konusunda da sorumlu hareket edilmesini bekliyoruz” dedi.

REKLAM

FETÖ’ye karşı harekete geçelim

Konuşmasında FETÖ’ye de dikkati çeken Erdoğan, “Terör örgütlerinin hepsi güçlerini silahlı eylemlerden almıyor. Ülkemizde 15 Temmuz 2016 gecesi darbe girişimine kalkan FETO böyle bir terör örgütüdür. Bunun başı nerededir. Şu anda ABD’de Pensilvanya’dadır. ABD Pensilvanya’dan dünyaya terör ihraç ediyor. Ülkemizde 40 yıl boyunca aldatmacayla gelişen terör örgütü gerçek yüzünü göstermiştir. Ardı ardına darbe teşebbüsleri başlatmıştır. Bu terör örgütünün dünyanın dört bir yanında benzer faaliyetler yürüttüğünü görüyoruz. Dost bildiğimiz ülkeler FETÖ’cüleri vermemekte direniyor. FETÖ terör örgütünün ABD’nin 27 eyaletinde sadece charter okullar aracılığıyla devlet bütçesinden aldığı para 763 milyon dolardır. Buradan tüm dünya ülkelerini, FETÖ terör örgütüne karşı dikkatli olmaya ve harekete geçmeye davet ediyorum” dedi.