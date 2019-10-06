ABD Büyükelçiliği maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı - Son dakika ABD Büyükelçiliği maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, büyükelçiliğin, sosyal medyadaki bir paylaşımı beğenisi nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Büyükelçiliğin, dünkü bir sosyal medya paylaşımını beğenisi hakkında açık ve net izahatta bulunulması istendi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Bakan Yardımcımız, ABD Maslahatgüzarı ile bakanlıkta görüştü, yanlışlıkla olduğunu ve daha sonra düzelttiklerini söylediler. Biz gerekli tepkilerimizi gösterdikten sonra daha net bir şekilde düzeltmeleri gerektiğini söyledik." açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi 06 Ekim 2019, 13:32 Son Güncelleme: 06 Ekim 2019, 14:26 AA