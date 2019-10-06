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ANKARA

ABD Büyükelçiliği maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı - Son dakika

ABD Büyükelçiliği maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, büyükelçiliğin, sosyal medyadaki bir paylaşımı beğenisi nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Büyükelçiliğin, dünkü bir sosyal medya paylaşımını beğenisi hakkında açık ve net izahatta bulunulması istendi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Bakan Yardımcımız, ABD Maslahatgüzarı ile bakanlıkta görüştü, yanlışlıkla olduğunu ve daha sonra düzelttiklerini söylediler. Biz gerekli tepkilerimizi gösterdikten sonra daha net bir şekilde düzeltmeleri gerektiğini söyledik." açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi AA
ABD Büyükelçiliği'nden skandal paylaşım.
ABD Büyükelçiliği'nden skandal paylaşım.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, büyükelçiliğin, sosyal medyadaki bir paylaşımı beğenisi nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

MHP'den ABD Büyükelçiliğine sert tepki: Tweetin beğenilmesi ederi 1 dolar olan meczubun sözlerinden daha vahimdir
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MHP'den ABD Büyükelçiliğine sert tepki: Tweetin beğenilmesi ederi 1 dolar olan meczubun sözlerinden daha vahimdir
  • Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan edinilen bilgiye göre, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield şehir dışında olduğundan, Maslahatgüzar Jeffrey M. Hovenier Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak büyükelçiliğin, dünkü bir sosyal medya paylaşımını beğenisi hakkında açık ve net izahatta bulunulması istendi.

Çavuşoğlu'ndan açıklama: Net şekilde düzeltme istedik

Konuyla ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yardımcımız, ABD Maslahatgüzarı ile bakanlıkta görüştü, yanlışlıkla olduğunu ve daha sonra düzelttiklerini söylediler. Biz gerekli tepkilerimizi gösterdikten sonra daha net bir şekilde düzeltmeleri gerektiğini söyledik" açıklamasını yaptı.

AK Parti'den ABD Büyükelçiliğine tweet tepkisi
GÜNDEM
AK Parti'den ABD Büyükelçiliğine tweet tepkisi

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, büyükelçiliğin Twitter hesabından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Ergun Babahan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef aldığı paylaşımının yanlışlıkla beğenildiğini belirterek özür dilemişti.
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