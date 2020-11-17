ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Türkiye’den ayrıldı

Avrupa ve Ortadoğu'da 7 ülkeyi kapsayan yurtdışı gezileri kapsamında Türkiye'ye gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bugün Türkiye'den ayrıldı.
Pompeo, Türkiye'de bulunduğu sürede Fener Rum Patrikhanesi'ne ziyarette bulundu, Fener Rum Patriği ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ardından Rüstem Paşa Camii'ni gezdi.
Karşılama yapılmadı
Pompeo'ya uçaktan inerken ve Türkiye'den ayrılırken karşılama ve uğurlama yapılmadı. Amerikalı bakan, İstanbul Havalimanı'ndan ABD Hava Kuvvetleri'ne ait özel uçakla Gürcistan'a geçti.