Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Türkiyeden ayrıldı
POLİTİKA

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Türkiye’den ayrıldı

7 ülkeyi kapsayan yurtdışı gezileri kapsamında Türkiye'ye gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Fener Rum Patrikhanesi'ni ve Rüstem Paşa Camii'ni ziyaret ettikten sonra Türkiye'den ayrıldı. Pompeo'ya karşılama ve uğurlama yapılmadı.

Haber Merkezi DHA
Pompeo, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait özel uçakla Gürcistan'a geçti.
Pompeo, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait özel uçakla Gürcistan'a geçti.

Avrupa ve Ortadoğu'da 7 ülkeyi kapsayan yurtdışı gezileri kapsamında Türkiye'ye gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bugün Türkiye'den ayrıldı.

Pompeo'nun İstanbul ziyareti diplomatik bir skandal
GÜNDEM
Pompeo'nun İstanbul ziyareti diplomatik bir skandal

Pompeo, Türkiye'de bulunduğu sürede Fener Rum Patrikhanesi'ne ziyarette bulundu, Fener Rum Patriği ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ardından Rüstem Paşa Camii'ni gezdi.

DHA

Karşılama yapılmadı

Pompeo'ya uçaktan inerken ve Türkiye'den ayrılırken karşılama ve uğurlama yapılmadı. Amerikalı bakan, İstanbul Havalimanı'ndan ABD Hava Kuvvetleri'ne ait özel uçakla Gürcistan'a geçti.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Türkiye’nin artan askeri gücünden endişeliyiz
DÜNYA
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Türkiye’nin artan askeri gücünden endişeliyiz
Abone Ol Google News
Gerekli adımları atacağız

Gerekli adımları atacağız

​Bakan Elvan'dan ekonomide yeni dönem için açıklama.
Biri gitti, diğeri gitmesin

'Biri gitti, diğeri gitmesin'

​Oğlunu öldüren evladından şikayetçi olmadı.
Sıcaklıklar 10 derece düşecek, kış kapıda

Sıcaklıklar 10 derece düşecek, kış kapıda

​Meteoroloji İstanbul için hava durumu raporunu yayınladı.

Pompeo neden Rüstem Paşa Camii'ni ziyaret etti?

Kilosu 50 bin lira

Kilosu 50 bin lira

​Safranbolu ziyaretinde gördü, emekli olduktan üretimine başladı.

Abdullah Avcı'dan dikkati çeken mesajlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.