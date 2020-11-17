ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Türkiye’den ayrıldı

Bahçeli'den Anayasa iddialarına sert tepki: İhanet metnini kim yazdı?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Millet İttifakı tarafından hazırlandığı iddia edilen Anayasa çalışmasına sert tepki gösteren Bahçeli, ''CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi'nin bir anayasa hazırlığı konuşulmaktadır. İP yönetimi reddetmiş, Kılıçdaorğlu da reddetmiştir. Kurulan veya kurdurulan masaya kimler oturdu? İhanet metnini kim yazdı? Türk'ü, Türk milletini, Atatürk'ü, vatandaşlık tanımının değiştirilmesini, ana dilde eğitimi kim izah edecek? Kılıçdaroğlu, 2 Haziran 2018'de açıklamasında 'başında İbrahim Kaboğlu'nun olduğu bir mutabakat metni elimizde' dedi mi, demedi mi? Bu yalancılık karşısında hayrete düşen milletimizdir. Bu yalan makinesi öyle çalışmıştır ki ne fren tutmuş, ne dur durak bilmiştir. PKK kurmuş, kalem siparişi de FETÖ'ye verilmiştir. Utanç verici bir rezalettir'' ifadelerini kullandı.