Gündem ABD Dışişleri Kimseyi, Türkiye dahil belirli bir ülkeye yönlendirmedik
POLİTİKA

ABD Dışişleri: Kimseyi, Türkiye dahil belirli bir ülkeye yönlendirmedik

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Afgan mültecileri Türkiye dahil hiçbir ülkeye yönlendirmediklerini belirtti. Price, yaptığı açıklamada "Afganların Türkiye'ye seyahat etme olasılığına ilişkin açıklamaların neden olduğu endişeden üzüntü duyuyoruz." dedi.

Haber Merkezi AA
ABD Dışişleri: Kimseyi, Türkiye dahil belirli bir ülkeye yönlendirmedik
Ned Price

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, günlük basın toplantısında, ABD'nin Afgan mülteci programını genişletmesi ve 3. ülke açıklamasına, Türkiye'nin tepkisinin sorulması üzerine, şunları kaydetti:

"Koruma arayan bireyleri belirli güvenli bölgelere yönlendirmenin veya teşvik etmenin, ABD hükümetinin politikası olmadığını belirtmek istiyorum. Kimseyi, Türkiye dahil belirli bir ülkeye yönlendirmedik. Afganların Türkiye'ye seyahat etme olasılığına ilişkin açıklamaların neden olduğu endişeden üzüntü duyuyoruz."

Dışişleri Bakanlığından ABD'ye 'Afgan göçmen' tepkisi: Sorumsuz ve ülkemize danışmadan alınan kararı kabul etmiyoruz
GÜNDEM
Dışişleri Bakanlığından ABD'ye 'Afgan göçmen' tepkisi: Sorumsuz ve ülkemize danışmadan alınan kararı kabul etmiyoruz

Ned Price, Suriye, Irak, Afganistan, İran ve başka ülkelerden gelen 4 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye'ye müteşekkir olduklarını vurguladı.

Zeytinburnu sahilde asker kıyafetiyle gezen 9 Afgan sınır dışı ediliyor
GÜNDEM
Zeytinburnu sahilde asker kıyafetiyle gezen 9 Afgan sınır dışı ediliyor
Abone Ol Google News
Muğlaya 5 milyon ek ödenek

Muğla'ya 5 milyon ek ödenek

Toplam kaynak 39 milyon liraya ulaştı.
Tarihimizde bir ilk

Tarihimizde bir ilk

Bakan Soylu görüntüyü paylaşarak duyurdu.
Yalan terörü estiriliyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

Personel tahliye edildi, yanıcı ve patlayıcı maddeler dışarı çıkarıldı.

​Sağlık Bakanı Koca'dan Bilim Kurulu sonrası önemli açıklamalar.

Bakanlar orman yangını bölgesinde ortak açıklama yaptı.

​Son yirmi dört saatin bilançosu belli oldu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya geldi.

​Konya'daki katliamın faili Mehmet Altun yakalandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.