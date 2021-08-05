ABD Dışişleri: Kimseyi, Türkiye dahil belirli bir ülkeye yönlendirmedik

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Yangından etkilenen Manavgatlılara evlerinde sağlık taraması ve psikolojik destek

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen ve büyük hasara sebep olan orman yangınları devam ederken, sağlık ekipleri de yangınlardan etkilenen vatandaşları yalnız bırakmıyor. Ekipler, her gün ev ev gezip vatandaşlara hem sağlık taraması yapıyor, hem de psikolojik destek sağlıyor.