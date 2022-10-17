ABD ile kritik F-16 görüşmesi: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Türkiye'nin beklentilerini iletti

Görüşmede ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler, savunma sanayii ve enerji alanında işbirliği, Ukrayna’daki savaş, Ege ve Akdeniz ile diğer bölgesel konular ele alındı.

F-16 tedarik ve modernizasyon talebinin ABD Kongresi tarafından onaylanma sürecinin koşulsuz bir şekilde tamamlanması hususunda Türkiye’nin beklentileri dile getirildi. ABD Yönetiminin bu süreçteki desteğinden duyulan memnuniyet ifade edildi.

Ukrayna’daki savaşın derinleşmesi ve şiddetinin artmasından duyulan endişe dile getirildi. Bu savaşın küresel barış ve istikrar, ekonomi, enerji ile gıda güvenliği alanlarında oluşturduğu tahribatın hafifletilmesi için her türlü diplomatik çabanın önem arz ettiği vurgulandı.

Türkiye’nin bu süreçte tahıl sevkiyatına ilişkin İstanbul Mutabakatı’nın süresinin uzatılması dâhil diplomatik çözüm girişimlerine kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

Ege ve Akdeniz’de Türkiye’nin meşru hak ve çıkarlarını korumakta tereddüt göstermeyeceğinin altı çizildi. Yunanistan’ın uluslararası hukuku hiçe sayan eylemlerine ve tahrik edici söylemlerine son vermesi gerektiği not edildi.

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OYNAT 05:08 Türkiye resti çekti ABD geri adım attı: Ya F-35 ya da 40 adet F-16 2019 yılında Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sistemi nedeniyle F-35 programından çıkarılan Türkiye bu proje için ödediği 1.4 milyar dolar paranın karşılığı olarak 4,5 nesil statüsünde bulunan F-16V savaş uçaklarından talep etmişti. Söz konusu talep ABD senatosuna takılırken Türkiye ise yürüttüğü diplomasi ile bu engeli de ortadan kaldırdı. Şimdi ise gözler Biden'da.. Savunmadaki Türkler programı bu hafta, 40 adetlik F-16 savaş uçağı talebinde yaşanan sürpriz gelişmeyi gündemine aldı. BiP'te paylaş

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DÜNYA Yunanistan Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili şartların kaldırılmasını konuşuyor