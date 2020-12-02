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​ABD ilişkilerini onarmalı: Fahrettin Altun'un TRT World Forum'daki konuşması

ABD ilişkilerini onarmalı

TRT World Forum’un açılışında konuşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, NATO müttefiki Türkiye’nin son yıllarda Washington’da benzeri görülmemiş hasmane bir muamele gördüğüne vurgu yapı. Altun, “ABD’nin, yeni yönetimle birlikte, geleneksel müttefikleriyle gerilen ilişkilerini onarma ve onların hayati çıkarlarına gereken saygıyı gösterme yoluna gideceğini temenni ediyoruz” diye konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İletişim Başkanı Altun
İletişim Başkanı Altun

TRT World Forum 2020’nin açılışında konuşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bazı toplumların Kovid-19 salgınının faturasını göçmenlere çıkardığını söyledi. Türkiye olarak Kovid-19 krizinin üstesinden gelmek ve daha iyi bir gelecek inşa etmek için birlikte çalışmanın gücüne inandıklarını belirten Altun, “Fakat, uluslararası iş birliği ancak eşitlik, karşılıklı çıkarlar ve ortak değerler temelinde geliştirilebilir. İnsanlık tarihinde yeni bir sayfa açılırken, kadim ve yeni dostlarımıza ve müttefiklerimize gönderdiğimiz mesaj budur” dedi.

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AB TÜRKİYE’YE SAYGILI DAVRANMALI

  • Altun, “Avrupa Birliği ile daha yakın bir ilişki kurmak istiyor ve buna gayret ediyoruz. Ortak dayanışma ve iş birliğimiz, Avrupa’daki nefret ve ayrımcılık çağrılarına karşı koyma noktasında kilit önemdedir. Birliğin, dünyadaki Müslümanlarla bir sorunu olmadığını kanıtlamasının tek yolu, Türkiye’ye saygılı davranmasıdır. Türkiye’nin ‘taviz vererek Avrupa’nın dostluğunu kazanması gerektiği’ fikri hem haksızdır hem de gerçeklikten uzaktır” diye konuştu.

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HASMANE BİR MUAMELE GÖRDÜK

Türkiye’nin, stratejik ortağı ABD’ye bakışının da benzer olduğunu belirten Altun, “Bir NATO müttefiki olan Türkiye son yıllarda ne yazık ki Washington’da benzeri görülmemiş hasmane bir muamele görmektedir. İşin ilginci, ABD dış politikasının, Amerikan çıkarlarına da hizmet etmeyen bir noktaya gelmiş olmasıdır. ABD’nin, yeni yönetimle birlikte, geleneksel müttefikleriyle gerilen ilişkilerini onarma ve onların hayati çıkarlarına da gereken saygıyı gösterme yoluna gideceğini temenni ediyoruz” dedi. Yeni bir dünya düzeni inşa edilmesi gerektiğini belirten Altun, Türkiye’nin, uluslararası düzeyde anlamlı bir reform gündemine katkıda bulunmaya hazır ve muktedir olduğunu söyledi.

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