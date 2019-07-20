ABD İHA'ları Türk Ordusu'nu gözlüyor

Türkiye, ABD, NATO ve Rusya arasında uzun süredir S-400'ler üzerinden devam eden gerilim, hava savunma sisteminin Türkiye'ye gelmesiyle yeni bir boyuta taşındı.

S-400'lerin parçalarını taşıyan uçakların Akıncı'ya üst üste iniş yaptığı günlerde, Türkiye'nin Suriye sınırı da son dönemlerin en hareketli anlarına sahne oldu.

Sadece son bir haftalık periyotta çok sayıda zırhlı araç ve özel birliklerden oluşan personel sınıra sevk edilirken, özellikle Akçakale'de beton blokların kaldırılmaya başlanması 'Operasyon en meselesi mi?' sorusunu beraberinde getirdi.

Beton blokların kaldırıldığı yerlerden bir fotoğraf.

ABD İHA'ları TSK'nın faaliyetlerini gözlemledi

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Tel Abyad'ın hemen karşısında bulunan Akçakale'de beton blokları kaldırmasını 'sınırdan içeri giren' iş makinalarının istihkam faaliyetlerine başladığı öne sürüldü.

Cumhuriyet tarihinin en büyük askeri yığınağını yapan Türkiye'nin bu adımlar başta ABD olmak üzere bölgedeki tüm güçler tarafından yakından takip ediliyor.

PYD-YPG'li teröristlere tırlar dolusu silah yardımı yapan, bölgedeki askerlerinin teröristleri eğitmesini sağlayan, terör unsurlarına siyasi, ekonomik ve lojistik anlamda her türlü desteği veren ABD, Türkiye'nin her hareketini izliyor.

AA Sınıra yapılan askeri sevkiyatlar tüm hızıyla devam ediyor.

ABD'nin çok sayıda insansız hava aracını Türkiye - Suriye sınırını gözlemlemek üzere bölgede görevlendirdiği öne sürülürken, Mehmetçik'in her hareketinin anlık olarak merkeze aktarıldığı iddia edildi.

ABD'nin temin ettiği bu bilgileri teröristlerle ya da bölgedeki diğer güç odaklarıyla paylaşıp, paylaşmadığına dair henüz bir bilgi verilmedi.

ABD'den heyet Türkiye'ye gelecek

Tüm bu gelişmeler yaşanırken ABD Heyeti'nin, Suriye Çalışma Grubu toplantısı için pazartesi günü Türkiye'ye geleceği açıklandı. Heyete, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in başkanlık edeceği duyuruldu.

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, daha önceki Türkiye ziyaretlerinden birinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile görüşürken.

Söz konusu ziyaretin ardından Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyona dair nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.

Hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'daki G-20 Zirvesi'nde bir araya gelmişti.

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