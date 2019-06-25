Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Gündem ABD İstanbul Konsolosluğu çalışanı Cantürk serbest bırakıldı
İSTANBUL

ABD İstanbul Konsolosluğu çalışanı Cantürk serbest bırakıldı

ABD'nin İstanbul Konsolosluğu'nda güvenlik görevlisi olarak görev yapan Nazmi Mete Cantürk'ün ev hapsinin kaldırılmasına karar verildi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

ABD Başkonsolosluğunda güvenlik görevlisi olarak görev yapan ve ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan ev hapsinde tutulan Nazmi Mete Cantürk, eşi Sevim Cantürk ve kızı Kevser İrem Cantürk’ün yargılanmasına başlandı.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmayı ABD İstanbul Başkonsolosu Jennifer L. Davis, ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier ve konsolosluk yetkilileri takip etti. Mahkeme, Nazmi Cantürk’ün ev hapsini kaldırıp, adli kontrol şartı yönünde karar verdi. Eşi Sevim Cantürk ile kızı Kevser İrem Cantürk’ün adli kontrol şartı kaldırıldı.

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