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ÇANAKKALE

ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ABD savaş gemisi boğazdan geçti

Çanakkale Boğazı'ndan geçen ABD donanmasına ait 78 Borda numaralı güdümlü füze derstroyeri 'USS Porter', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Savaş gemisinin boğazdan geçişi sırasında geminin güvertesindeki bir askerin dürbünle çevreyi izlemesi dikkat çekti.

Haber Merkezi DHA
ABD savaş gemisi boğazdan geçerken.
ABD savaş gemisi boğazdan geçerken.

Ege Denizi'nden bugün saat 09.00'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan ABD donanmasına ait 78 Borda numaralı güdümlü füze derstroyeri 'USS Porter', saat 10.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.

Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

ABD savaş gemisinin geçişi sırasında çok sayıda askerinin güvertede olması ve bir askerin dürbünle çevreyi izlemesi dikkat çekti.

Savaş gemisinin boğazdan geçişine güvenlik nedeniyle iki Sahil Güvenlik Botu eşlik etti.

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