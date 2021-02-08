ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Savaş gemisi 'USNS Laramie', saat 09.00 sıralarında Karadeniz’den İstanbul Boğazı’na giriş yaptı.
Yaklaşık bir saatte geçişini tamamlayarak Marmara Denizi'ne açılan gemiye, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı kurtarma botu eşlik etti.
Savaş gemisi 'USNS Laramie', saat 09.00 sıralarında Karadeniz’den İstanbul Boğazı’na giriş yaptı.
Yaklaşık bir saatte geçişini tamamlayarak Marmara Denizi'ne açılan gemiye, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı kurtarma botu eşlik etti.
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