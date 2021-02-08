Gündem ABD savaş gemisi İstanbul Boğazından geçti
İSTANBUL

ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

ABD Donanması’na ait 203 borda numaralı savaş gemisi ’USNS Laramie’, İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Haber Merkezi DHA
Boğazdan ABD donanmasına ait savaş gemisi geçti.
Boğazdan ABD donanmasına ait savaş gemisi geçti.

Savaş gemisi 'USNS Laramie', saat 09.00 sıralarında Karadeniz’den İstanbul Boğazı’na giriş yaptı.

DHA

Yaklaşık bir saatte geçişini tamamlayarak Marmara Denizi'ne açılan gemiye, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı kurtarma botu eşlik etti.

DHA

Abone Ol Google News
Bu işi öğrenmek için evini sattı

Bu işi öğrenmek için evini sattı

'Başaramazsın diyenlere örnek oldum' dedi gözyaşlarıyla anlattı.
Çinli üretici patenti aldı

Çinli üretici patenti aldı

​Sesli komutla telefon kilidi açılabilecek.
Yunanistan’da kriz: Sınırdaki askerin 6 aydır maaşı ödenmiyor

İstanbul'a<br>kar geri geliyor

İstanbul'a
kar geri geliyor

Sıcaklıklar 14 derece birden düşecek!
Geri sayım başladı

Geri sayım başladı

​Aşılamada liderlere ikinci doz bu hafta yapılacak.
32 bin kişiye işlem

32 bin kişiye işlem

Son bir haftada kuralları ihlal edenlere işlem yapıldı.
Sedye üzerinden<br>tekme ve yumruk

Sedye üzerinden
tekme ve yumruk

Yarasını unutup kameramana saldırdı.
Kirli taleplerinle<br>yaşlanacaksın

Kirli taleplerinle
yaşlanacaksın

​Türkiye'nin içişlerine karışan Piri'ye sert cevap!
38 ilde<br>FETÖ operasyonu

38 ilde
FETÖ operasyonu

​54 kişi hakkında gözaltı kararı bulunuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.