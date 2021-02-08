ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

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Marmara Denizi'ndeki deniz salyası balıkçıları vurdu: Ağ atamıyorlar

Marmara Denizi'nde etkili olan deniz salyası nedeniyle Tekirdağlı balıkçılar günlerdir denize açılıp, avlanamıyor. Balıkçı Cezmi Koç, "Balıkçılarımız deniz salyası ve çamuru nedeniyle ağ atamıyorlar, ağları zarar görüyor, bu durum da balıkçılarımızı etkiliyor" dedi.