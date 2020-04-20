ABD savaş gemisi 'USS Porter' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Marmara Denizi'nden saat 16.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan ABD donanmasına ait 78 Borda numaralı güdümlü füze derstroyeri 'USS Porter', boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 18.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.

Sahil Güvenlik Botu eşlik etti

Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı. ABD savaş gemisinin geçişi sırasında çok sayıda askerinin güvertede olması dikkat çekti.

Savaş gemisinin boğazdan geçişine güvenlik nedeniyle iki Sahil Güvenlik Botu eşlik etti.