ABD-Türkiyen normalleşmesi ticaretle başlıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden’ın geçen yıl ekim ayında Roma’daki buluşmasında üzerinde mutabakata vardıkları Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması, önceki gün itibariyle Ankara’da başlatıldı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland’ın gerçekleştirdikleri heyetler arası görüşmede, mekanizmanın üzerinde çalışması gereken konu başlıkları gözden geçirildi.

İŞ BİRLİĞİ İÇİN TEMAS

Görüşmenin ardından mekanizma ikili ticari iş birliği üzerinden başlatıldı. İki ülke ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması hedefi konulmuştu. Mekanizmanın tesis edilmesinin ardından dün, ABD Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Marisa Lago, ekonomik ve ticari boyutundaki iş birliğini geliştirmek üzere Ankara’ya geldi. Lago’nun önemli temaslarda bulunması bekleniyor. Türkiye ve ABD arasında ekonomik ve savunma iş birliğinin derinleştirilmesi de masada olacak.

SORUNLAR KABARIK

Mekanizma kapsamında temaslar yıl boyunca çeşitli alanlarda devam edecek. Ticari iş birliğiyle başlatılarak ısıtılmak istenen ilişkilerde önemli iş birliği fırsatlarının yanı sıra çok sayıda sorunlu alanlar da bulunuyor. Bu doğrultuda ilerleyen dönemde iki ülke arasındaki sorunlu siyasi meseleler de askıdan indirilecek. Yıl boyunca devam edecek temasların sonunda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD’li muhatabı Antony Blinken mekanizma çerçevesinde yıl sonunda bir araya gelecek. Yeni dönemde masada çözülmesi bekleyen siyasi konuların başında Türkiye’nin Rus S-400 füze sistemi alması ardından uygulanan yaptırımlar, Washington’ın Suriye’de PKK’nın uzantısı YPG’ye verdiği destek ve FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in iadesi bulunuyor.

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Ortak mekanizmalar üzerinde başlatılan çalışmaların iki ülke arasında diyaloğun öncelenmesi ve gerilimlerin dindirilmesinde yarar sağlamak suretiyle ikili ilişkilerin seyrine pozitif etki yapması bekleniyor. Yine mekanizma kapsamında iki ülkenin ortak çıkarlarının bulunduğu bölgesel ve küresel meselelerde iş birliği olanakları da çalışılacak. Rusya-Ukrayna savaşı kapsamındaki gelişmeler de siyasi görüşmelerin öncelikli konuları arasında. Yine Türkiye’nin F-35 konulu talepleri de iki ülke savunma bakanlıkları arasında ayrıca müzakere ediliyor.

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