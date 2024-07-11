ABD'de diplomasi trafiği: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Srebrenitsa Soykırımının 29. Yıl Dönümü Anma Töreni"ne video mesaj gönderdi. Srebrenitsa Soykırımı'na benzer bir karanlığın dünyanın hiçbir yerinde tekrarlanmaması için bu kararın ibret olması gerektiğine inandıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 yıl önce Srebrenitsa'da yaşanan vahşetin bir benzerine bugün Gazze'de ve işgal edilmiş Filistin topraklarında Filistin halkı maruz kaldığını ifade etti. Erdoğan, "16 bini çocuk olmak üzere yaklaşık 40 bin masum insanın katledilmesini uluslararası kurum ve kuruluşlar tıpkı 29 sene evvel olduğu gibi sadece seyrediyor. Türkiye olarak adaletin tecellisi ve katliamın faillerinin hesap vermesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." dedi.