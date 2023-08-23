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ABD'de hamilelik döneminde beş kadından biri sağlık merkezlerinde kötü muamele görüyor

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), ülkede her 5 kadından birinin, hamilelik ve doğum sonrası dönemde bakım için gittiği sağlık merkezlerinde kötü muameleye maruz kaldığını belirtti.

16:24 . 23/08/2023 Çarşamba
AA
Arşiv

Arşiv

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), hamilelikte kadın ölümleri ve kadınların doğum öncesi ve sonrası bakım için başvurduğu sağlık merkezlerinde karşılaştıkları zorluklara ilişkin rapor yayımladı.

Ülkede 2018-2021 tarihlerinde hamileliğe ve doğuma bağlı ölümlerde artış yaşandığına dikkati çekilen raporda, kadınların, doğum öncesi ve sonrası bakım için gittikleri sağlık merkezlerinde ayrımcılığa maruz kaldıkları ortaya kondu.

Raporda, yaklaşık her 5 kadından birinin bu süreçte fiziksel mahremiyetin ihlali ve sözlü taciz gibi kötü muameleye maruz kaldığı belirtildi.

Kötü muameleyle karşılaşma oranının siyahi, Latin Amerika kökenli ABD vatandaşı ve melez kadınlarda yüzde 30'u bulduğu belirtilen raporda, aynı kadınların yüzde 40'ının ise ayrımcılığa uğradıklarına ilişkin şikayette bulunduğu aktarıldı.

Raporda, ayrımcılık ve kötü muamele gibi olaylar sebebiyle kadınların yüzde 45'inin sormak istedikleri konuları ve endişelerini uzmanlarla paylaşmaktan çekindiği ifade edildi.

Ars Technica internet sitesinde yer alan habere göre, CDC'den kıdemli yetkili Debra Houry, rapora ilişkin yaptığı basın açıklamasında, bulguların kabul edilemez olduğunu belirterek, kötü muamele ve ayrımcılığın olumsuz sonuçlara neden olduğunu söyledi.

Raporun hazırlanması sürecinde fazlasıyla "yürek burkan" hikayeler dinlediklerini dile getiren Houry, gebelik dönemindeki anne adaylarında ölüm riskini azaltmak ve kötü muamelenin önüne geçmek için adım atılması gerektiğini vurguladı.


Engelli torunu için 75 yaşında voleybol salonuna indi
Engelli torunu için 75 yaşında voleybol salonuna indi

İşitme engelli torunu için 75 yaşında sahalara inen Yılmaz Akgül, torununu voleybol antrenmanlarında yalnız bırakmıyor. Ankara'nın Elmadağ ilçesinde eşi, engelli üç oğlu ve torunlarıyla yaşayan 75 yaşındaki Yılmaz Akgül, 13 yaşındaki işitme engelli torunu Naile'yi sosyalleşmesi için çeşitli spor alanlarına yönlendirmek istedi. İlçede bir spor salonunda gönüllü eğitimciler tarafından voleybol kursları verildiğini duyan Akgül, torununu buraya getirmeye karar verdi. Akgül, torununun çekingenliğini yenmesi ve kursa adapte olmasını sağlamak için eğitmenlerin de teklifiyle antrenmanlara katılmaya başladı. Kendinden 60 yaş küçük kursiyerlerle antrenman yapan Akgül, takımların kendi aralarında yaptıkları maçlara da katılarak torunu Naile'ye destek oluyor.


#ABD
#hamilelik
#sağlık
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