ABD'den 8 yıl sonra gelen itiraf: 15 Temmuz’da yavaş davrandık

3 yıllık görev süresi 1 Eylül'de sona erecek olan Flake, Politico dergisine yaptığı açıklamada, "O dönemde ABD Başkanı Barack Obama'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aramadığına ama Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aradığına dair eleştiriler vardı. Bu, bizi bir süre rahatsız etti" ifadesini kullandı. Türkiye'nin 1 Ağustos 2024'te ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren rehine takası sürecindeki rolüne işaret eden Flake, "Lojistiği Türkler yaptı. 7 ülke, 7 uçak Ankara'ya geldi ve gerçekten harika bir iş çıkardılar. Bu sefer söylenen şuydu; ABD Başkanı Joe Biden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı teşekkür etmek için aradı ama Putin aramadı. Bir tersine dönüş yaşadık" değerlendirmesinde bulundu.