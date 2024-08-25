ABD'den 8 yıl sonra gelen itiraf: 15 Temmuz’da yavaş davrandık

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, ülkesinin, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı ve hükümeti desteklemekte yavaş davrandığını ifade etti.
3 yıllık görev süresi 1 Eylül'de sona erecek olan Flake, Politico dergisine yaptığı açıklamada, "O dönemde ABD Başkanı Barack Obama'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aramadığına ama Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aradığına dair eleştiriler vardı. Bu, bizi bir süre rahatsız etti" ifadesini kullandı. Türkiye'nin 1 Ağustos 2024'te ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren rehine takası sürecindeki rolüne işaret eden Flake, "Lojistiği Türkler yaptı. 7 ülke, 7 uçak Ankara'ya geldi ve gerçekten harika bir iş çıkardılar. Bu sefer söylenen şuydu; ABD Başkanı Joe Biden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı teşekkür etmek için aradı ama Putin aramadı. Bir tersine dönüş yaşadık" değerlendirmesinde bulundu.
EĞER ÇALKANTI VARSA TÜRKİYE ÇOK DAHA ÖNEMLİ
Flake, "Dünya barış içindeyken Türkiye sadece coğrafi olarak önemli bir konumda ama dünya bir çalkantı içindeyse Türkiye o zaman çok daha önemli" ifadesini kullandı. Flake, şunları kaydetti:
“Türkiye vazgeçilmez bir müttefik ve biz onlara her zaman böyle davranmadık. Fakat öyleler ve büyüyen bir bölgesel güç. NATO'da bizden sonra en büyük ikinci orduya sahipler."