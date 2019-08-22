ABD'den şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Ekonomi

Milli İHA bu kez yangının üstüne gitti

Güvenlik güçlerinin envanterine katıldığı günden bu yana önemli görevler üstlenen Anka, bu kez yangınla mücadelede görev aldı. İzmir'deki yangında gece uçuşu yapıp, topladığı gerçek zamanlı görüntüleri yangın ekiplerine sunan milli insansız hava aracı Anka sayesinde yangına karşı daha etkin müdahale gerçekleştirildi.

