Gündem ABDden şehit ailelerine başsağlığı mesajı
ANKARA

ABD'den şehit ailelerine başsağlığı mesajı

ABD Büyükelçiliği yaptığı açıklamada, "Şırnak'ta hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. ABD, PKK’lı teröristlerin gerçekleştirdiği bu saldırıyı kınamakta; terörle mücadelede Türkiye’nin yanında yer almaya devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD Büyükelçiliği
ABD Büyükelçiliği

ABD Büyükelçiliği Şırnak'ta düzenlenen terör operasyonu sırasında şehit düşen 3 askerin aileleri için taziye mesajı yayınladı.

ABD Büyükelçiliği'nin Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şırnak’taki terörle mücadele operasyonunda hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. ABD, PKK’lı teröristlerin gerçekleştirdiği bu saldırıyı kınamakta; terörle mücadelede Türkiye’nin yanında yer almaya devam etmektedir."
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