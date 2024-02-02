AB'den Ukrayna'ya 50 milyar avro destek paketi

Avrupa Birliği (AB), Macaristan’ın geri adım atması sonrası Ukrayna'ya destek paketinde anlaştı. Aylardır Ukrayna’ya yardım paketine karşı tutum sergileyen Macaristan Başbakanı Viktor Orban yönetimi, baskılara daha fazla dayanamazken, AB ülkeleri, Ukrayna'ya ek 50 milyar avro fon sağlama konusunda uzlaştı. AB Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bunun Ukrayna için "istikrarlı ve öngörülebilir" destek garantisi anlamına geldiğini belirten Michel, "AB, Ukrayna'ya destek konusunda liderlik ve sorumluluk alıyor. Tehlikenin boyutunun farkındayız." mesajını paylaştı.