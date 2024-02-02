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AB'den Ukrayna'ya 50 milyar avro destek paketi

Aylardır Ukrayna’ya yardım paketine karşı tutum sergileyen Macaristan Başbakanı Viktor Orban yönetimi, baskılara daha fazla dayanamazken, AB ülkeleri, Ukrayna'ya ek 50 milyar avro fon sağlama konusunda uzlaştı.

04:00 - 2/02/2024 Cuma
Güncelleme: 03:07 - 2/02/2024 Cuma
Yeni Şafak
Macaristan Başbakanı Viktor Orban.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban.

Avrupa Birliği (AB), Macaristan’ın geri adım atması sonrası Ukrayna'ya destek paketinde anlaştı. Aylardır Ukrayna’ya yardım paketine karşı tutum sergileyen Macaristan Başbakanı Viktor Orban yönetimi, baskılara daha fazla dayanamazken, AB ülkeleri, Ukrayna'ya ek 50 milyar avro fon sağlama konusunda uzlaştı. AB Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bunun Ukrayna için "istikrarlı ve öngörülebilir" destek garantisi anlamına geldiğini belirten Michel, "AB, Ukrayna'ya destek konusunda liderlik ve sorumluluk alıyor. Tehlikenin boyutunun farkındayız." mesajını paylaştı.

MACARİSTAN EKONOMİSİNİ VURACAKLARDI

Geçtiğimiz günlerde AB’nin, Orban'ın Ukrayna yardımını veto etmesi halinde ülke ekonomisini hedef alacak bir çalışma hazırladığı ortaya çıkmıştı. Hazırlanan plana göre Brüksel, Macaristan'a yönelik AB fonlarını askıya alacaktı. Macaristan ekonomisinin krizle karşı karşıya kalmasını hedefleyen tasarı, meşru veto hakkını kullanan bir birlik üyesine karşı gayri hukuki planlamalar içeriyordu. Söz konusu tasarı, “AB’de hukukun üstünlüğü rafa kalktı” yorumuna neden olmuştu.



#Ukrayna
#Avrupa Birliği
#Destek Paketi
#Finansman
#Diplomasi
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