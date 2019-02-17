​Abdest alırken cebindeki 7 bin 900 lirası çalındı Abdest alırken cebindeki 7 bin 900 lirası çalındı Batman'da seyyar satıcılık yapan Abdullah Güneş'in (80), abdest almak için çıkardığı montunun cebindeki 7 bin 900 lira parası çalındı. Güneş, "Camide abdest aldığım sırada böyle bir olayla karşılaşacağımı aklımın ucundan geçirmezdim. Perişan oldum. Bir yıllık kazancımı çaldılar" dedi.

Haber Merkezi 17 Şubat 2019, 13:58 Son Güncelleme: 17 Şubat 2019, 14:03 DHA