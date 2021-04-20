ABD'li emekli büyükelçi Cekuta: Türkiye bölgede çok önemli bir aktör konumuna geldi

ABD'nin eski Azerbaycan Büyükelçisi Robert Cekuta, İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve Diplomasi Araştırmaları Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği online konferansta Türkiye’nin bölgede artan etkinliğine dikkat çekti.

“Türkiye önemli bir aktör”

Cekuta, yaptığı konuşmada, "2015-2018 yılları arasında ABD'nin Azerbaycan Büyükelçisi olarak görev yaptım. Türkiye bölgede çok önemli bir aktör konumuna geldi” dedi.

“Türkiye-Biden yönetimi çok şey değiştirebilir”

Sözlerinin devamında ABD ve Türkiye arasındaki ilişkileri de değerlendiren ABD’li diplomat, "Öyle inanıyorum ki Türkiye ve Biden yönetimi, bölgede pek çok şeyi değiştirme şansına sahip olacak" ifadesini kullandı.

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