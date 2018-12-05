Gündem ABDli ünlü aktör Cemal Kaşıkçı için İstanbulda
İSTANBUL

Ünlü oyuncu Sean Penn Cemal Kaşıkçı için İstanbul'da

ABD'li ünlü aktör Cemal Kaşıkçı için İstanbul'da

Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin belgesel hazırlayacağı ifade edilen ABD'li aktör Sean Penn, cinayetin işlendiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda çekim yaptı.

AA
Oscar ödüllü aktör Sean Penn (önde) Suudi Konsolosluğuna geldi.
Oscar ödüllü aktör Sean Penn (önde) Suudi Konsolosluğuna geldi.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin belgesel hazırlayacağı kaydedilen ABD'li ünlü sinema oyuncusu Sean Penn, cinayetin işlendiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde çekim yaptı.

Amerikalı oyuncu ve yönetmen Sean Penn (ortada)

Ünlü aktör Sean Penn, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önüne, korumaların da bulunduğu yaklaşık 10 kişilik bir ekiple geldi.

Amerikalı yönetmenin Kaşıkçı ile ilgili belgesel hazırlamak istediği öğrenildi.

Polis bariyerlerinin ardından bir süre görüntü alan Sean Penn, daha sonra konsolosluk konutunun önüne gelerek, burada da görüntü aldı. Ünlü oyuncu bölgede, ekibiyle çalışmalarını sürdürüyor.

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