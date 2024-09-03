ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake Türkiye'ye veda etti

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, bir video mesaj paylaşarak Türkiye'ye veda etti.

Türk makamlarıyla yaptıkları ortak projeleri ve eğitim konusundaki faaliyetleri anlatan Flake, Türkiye'nin sporseverler için harika bir ülke olduğunu ve muhteşem sporcularla tanıştığını kaydetti.