ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake Türkiye'ye veda etti

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, bir video mesaj paylaşarak Türkiye'ye veda etti.
Büyükelçi Flake, elçiliğin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, 3 yıllık görev süresi boyunca Türk halkı ve Amerikan halkı arasındaki derin anlayış işbirliğini geliştirdiklerini söyledi.
Türk makamlarıyla yaptıkları ortak projeleri ve eğitim konusundaki faaliyetleri anlatan Flake, Türkiye'nin sporseverler için harika bir ülke olduğunu ve muhteşem sporcularla tanıştığını kaydetti.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı koordinasyonunda Ankara'da gerçekleşen esir takası konusuna da değinen Flake, iki ülkenin birlikte NATO'yı güçlendirdiğini söyledi.
Flake, NATO'nun 2026'daki zirvesinin Türkiye'de düzenleneceğini hatırlattı.