ABD’nin ikircikli tavrı ilişkilere zarar verdi

Kadir Üstün – SETA Washington Koordinatörü

15 Temmuz darbe girişimi Türk-Amerikan ilişkilerinde yeni bir kriz alanı doğurmakla kalmayıp iki ülke arasındaki güven bunalımını üst seviyeye çıkardı. 2014’ten itibaren ABD’nin YPG’ye verdiği destek, söz verilenin aksine kalıcı olmaya başlamıştı. Kuzey Suriye’de iki ülke arasındaki politika farklılığının derinleşmeye başladığı bir noktada gerçekleşen darbe girişiminin sorumlusu FETÖ liderinin Amerika’da ikamet ediyor olması da, iki NATO müttefiki arasında güveni en az seviyeye indirdi.

BİDEN ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Darbe girişiminin gerçekleştiği gün ve hemen sonrasında Obama yönetiminin net bir tavır ortaya koyamaması Ankara’nın tepkisini çekmişti. Washington’daki bazı isimlerin de darbe yanlısı ve tepkileri Türkiye’de Amerika’nın darbeye yaklaşımı ve hatta dahli olabileceği konusunda tezler ileri sürülmesine yol açtı. Biden’ın Türkiye’ye ağustos ayındaki ziyaretinde geç kaldığı için özür dilemek zorunda kalması da ikili ilişkilerde yaşanan zorlukların itirafıydı.

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OPERASYONLAR MESAJDI

Darbe girişiminin hemen sonrasında Türkiye’nin gerçekleştirdiği Suriye operasyonları hem Türk ordusunun kapasitesinde sorun olmadığını hem de moralinin yerinde olduğunu gösteriyordu. Uzun zamandır ABD’ye Suriye’nin kuzeyi konusunda baskı yaparak netice almaya çalışan Türkiye’nin artık ipleri kendi eline alarak sınırını DEAŞ ve PKK’dan arındırma politikasına yönelmesi Washington’la zaman zaman tansiyonun yükselmesine neden olacak bir süreci başlattı.

TRUMP YALNIZ KALDI

Amerikan siyasetinde deprem etkisi yapan Trump’ın başkan seçilmesi ABD’nin dış politikasına önemli değişiklikler getirdi. Çin’e karşı çok sert bir politika geliştiren Trump, İran’ı tamamen izole etmeye çalışarak İsrail lideri Netanyahu’nun her istediğini fazlasıyla yapan bir performans gösterdi. Rus lideri Putin’e karşı hiç negatif bir şey söylemeyen Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’la da iyi geçinme çabası da öne çıkıyordu. Ancak Suriye özelinde birkaç defa ABD’nin çekileceğini ve YPG’ye desteği sona erdireceğini açıklayan Trump’a karşı ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM ve Kongre, Suriye politikasının değişmesine direndi.

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S-400 VE YAPTIRIMLAR

S-400 alımı yüzünden F-35 programından çıkarılan Türkiye’ye karşı yaptırımları uygulama konusunda yavaş hareket eden Trump yönetimi giderayak bu yaptırımları uygulama kararı aldı. Darbe girişimi sonrasında 2019 sonuna geldiğimizde 15 Temmuz’un yarattığı karşılıklı güvensizlik Suriye ve S-400 meseleleriyle birlikte had safhaya ulaşarak yaptırım uygulanması aşamasına kadar gelmişti.

LİBYA VE UKRAYNA’DA ATILAN ADIMLAR

Biden döneminde Türk-Amerikan ilişkilerindeki sorunlu alanların yönetilmesi ancak farklı konularda fırsat alanlarının değerlendirilmesi konusunda karşılıklı bir irade oluştuğu görüldü. ABD’nin Afganistan’dan çekilmesi sürecinde bu ülkede sonuna kadar kalan Türkiye’nin yapıcı katkısı ve Libya’da oynadığı istikrar sağlayıcı rol Washington’un gözünden kaçmıyordu. Ukrayna’daki savaşta da Türkiye’nin aldığı inisiyatif Biden yönetimi açısından önemli oldu. NATO içerisinde oynadığı vazgeçilmez rolle birlikte birçok bölgesel meselede oynadığı kritik rol Türkiye’nin önemini tekrar tekrar ortaya koyuyordu.

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SORUNLU İŞ BİRLİĞİ

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Türk-Amerikan ilişkilerinde yaşanan güven bunalımına ve birçok kriz alanına rağmen Türkiye’nin Afganistan’dan Libya’ya, Rusya-Ukrayna savaşından Suudi Arabistan ve İsrail ilişkilerine kadar birçok konuda etkin bir dış politika izlemesi Washington’un Ankara’yı dikkate almasını mecbur kılıyor. Son 6 sene içinde yaşananlara bakıldığında Türkiye’nin ABD’yle hem kriz alanlarını yönetme hem de fırsat alanlarını değerlendirme konusunda başarılı bir performans gösterdiğini söylemek mümkün. Önümüzdeki dönemde ikili ilişkilerde hem sorun alanlarının devam ettiği hem de iş birliği alanlarının ortaya çıktığı benzer bir seyir beklemek gerçekçi olacaktır.