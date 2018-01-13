ABD’nin miyop bir bakış açısı var

Cumhurbaşkanlığı Uluslararası İlişkiler Başkanı Dr. Ayşe Sözen Usluer, Avrupa Birliği’nin (AB) Trükiye’ye karşı geliştirdiği tehditvari dil, Almanya’da son yıllarda başgösteren “Antierdoğanizm” ve ABD’nin Ortadoğu’daki planlarıyla ilgili Yeni Şafak’a açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fransa ziyaretinin, Türkiye - AB ilişkileri açısından iyi bir yıl olacağının ilk işareti olduğunu söyleyen Usluer, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ‘ikiyüzlülüğe son vermeliyiz’ açıklaması Türkiye AB ilişkilerinde bugüne kadar ikiyüzlülüğün devam ettiğinin itirafı oldu” dedi.

AB’DE POZİTİF DİL

AB’nin zaman zaman Türkiye’yi gönderdiği mali yardımları kesmekle tehdit ettiğini hatırlatan Usluer, "2007-2013 arasında 4.79 milyar Avro, 2014-2020 arasında ise 5 milyar Avro’ya yakın mali yardım yapılandırması söz konusu idi. Siz ‘mali yardımları keseceğim’ dediğinizde bunun Türkiye’nin bütçesinde herhangi bir karşılığı yok. 5 milyar Avro milli gelirin içine girmiş ya da girmemiş neye karşılık gelir? Bu bize hiçbir şey yapmaz. Avrupa’nın Türkiye’ye karşı yeni ve pozitif bir dil geliştirmeye ihtiyacı var" diye konuştu.

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ZORLU İLİŞKİLERE NEDEN OLUYORLAR

Usluer, Türkiye-ABD ilişkileri üzerine ise şunları söyledi: “ABD, bir taraftan bölgede ağır silahlar sağlamak sureti ile YPG’ye destek veriyor diğer yandan FETÖ’yü ülkesinde barındırarak, illegal finansal faaliyetlerine devam etmesine göz yumarak Türkiye’ye karşı bir tutum almış oluyor. Karşımızda stratejik ortağımız olarak tanımladığımız, ama tam da Türkiye açısından iki stratejik önemdeki konuda verdiğimiz mesajları algılayamayan bir ortak var. İlişkilerde ‘altın çağımızı yaşıyoruz’ diyemeyiz ABD’nin tavrı zorlu ilişkilere neden oluyor. Türkiye-ABD ilişkilerinin tarihsel süreçte iniş-çıkışları olmuştur. Bu da ABD’nin, Türkiye’nin argümanlarını ve burada jeo-stratejik önemini tam olarak kavrayamayıp, derinleştirememesinden kaynaklanıyor."

SİYASİ ÇÖZÜM GETİREMİYOR

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ABD’nin, bölgede miyop bir bakış açısı ile hareket ettiğinin altını çizen Usluer, şöyle devam etti: "Amerika, DEAŞ’ı YPG ile mağlup etmeye çalışıyor. Bölgede barışı tesis etme, güvenliği sağlama anlamında hiçbir adım atmazken bütün stratejinizi silah satma üzerinde geliştirirseniz ne bölge halklarında bir karşılık bulursunuz ne de anti Amerikan duygunun inişe geçmesine katkı sağlarsınız. Şimdilik emrinize girmiş ülkeler veya insanlar olabilir ama bu o ülkelerin toplumlarında bir karşılığı olduğu anlamına gelmez. ABD bölgeye siyasi katkı veremiyor. Hiçbir meseleye siyasi çözüm getiremiyor."