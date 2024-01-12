ABD'nin satılık vekilleri

İsrail’in soykırımına maddi manevi en büyük desteği veren ABD’de, Temsilciler Meclisi vekillerinin İsrail lobileri tarafından “katliama göz yumması ve İsrail’i desteklemesi için” fonlandığı ortaya çıktı. İngiliz The Guardian gazetesinin analizinde, Gazze’ye yönelik saldırılarında İsrail’i destekleyen bazı ABD Kongresi üyelerine, İsrail yanlısı lobilerce para verildiği ortaya kondu. The Guardian’ın seçim kampanyaları verilerine dayanarak yaptığı analizde, Kongre üyelerinin İsrail veya Filistin’i destekleyip desteklemediklerini belirlemek için 2023’te 7 Ekim’den Kasım ortasına kadar medyaya yaptıkları açıklamalar, X hesapları ve ABD Başkanı Joe Biden’a yazdıkları mektuplar incelendi. Analize göre, yüksek meblağlarda bağış alanların, çoğunlukla ABD’nin Tel Aviv’e askeri desteğinin sürdürülmesini talep ediyor ve İsrail’in Gazze’ye saldırılarını destekliyor. Haberde yer alan iddiaya göre İsrail yanlısı bir bağışçı, sonraki seçimlerde Filistin asıllı Demokrat üye Rashida Tlaib’a karşı yarışması için bir adaya 20 milyon dolar teklif etti.