ABD'nin satılık vekilleri

İsrail’in soykırımına maddi manevi en büyük desteği veren ABD’de, Temsilciler Meclisi vekillerinin İsrail lobileri tarafından “katliama göz yumması ve İsrail’i desteklemesi için” fonlandığı ortaya çıktı. İngiliz The Guardian gazetesinin analizinde, Gazze’ye yönelik saldırılarında İsrail’i destekleyen bazı ABD Kongresi üyelerine, İsrail yanlısı lobilerce para verildiği ortaya kondu. The Guardian’ın seçim kampanyaları verilerine dayanarak yaptığı analizde, Kongre üyelerinin İsrail veya Filistin’i destekleyip desteklemediklerini belirlemek için 2023’te 7 Ekim’den Kasım ortasına kadar medyaya yaptıkları açıklamalar, X hesapları ve ABD Başkanı Joe Biden’a yazdıkları mektuplar incelendi. Analize göre, yüksek meblağlarda bağış alanların, çoğunlukla ABD’nin Tel Aviv’e askeri desteğinin sürdürülmesini talep ediyor ve İsrail’in Gazze’ye saldırılarını destekliyor. Haberde yer alan iddiaya göre İsrail yanlısı bir bağışçı, sonraki seçimlerde Filistin asıllı Demokrat üye Rashida Tlaib’a karşı yarışması için bir adaya 20 milyon dolar teklif etti.
İŞGALİ SAVUNDULAR KATLİAMA GÖZ YUMDULAR
Analiz bulgularına göre, Kongre üyelerinin yüzde 93’ü Washington’ın İsrail’e askeri yada mali destek vermesini isterken, yüzde 81’i İsrail’in Gazze’ye saldırılarını destekledi. Kongre üyelerinden yüzde 17’si İsrail’i eleştirip ateşkes çağrısında bulunurken, yüzde 17’si de 7 Ekim’in İsrail’in yıllardır Gazze’ye uyguladığı abluka ve işgali nedeniyle gerçekleştiğini savundu. Verileri inceleyen bazı kampanya finansmanı uzmanları da bağışların, Kongre’nin İsrail’e verdiği “ezici desteğin” artmasına yardımcı olduğunu savunuyor. Kongre üyelerinin yaklaşık yüzde 82’si Ekim 2023’ten Kasım 2023’e kadar İsrail’e desteğini artırırken, sadece yüzde 9’u Filistin’i daha yoğun destekledi. Analize göre İsrail’i destekleyenler olarak sınıflandırılan Kongre üyeleri son seçimlerinde ortalama 125 bin dolar alırken, Filistin’i destekleyenlere ortalama 18 bin dolar bağış yapıldı. Ülkedeki en güçlü “Yahudi lobi kuruluşu” Amerikan İsrail Halkla İlişkiler Komitesi (AIPAC) ile bir diğer lobi grubu İsrail İçin Demokratik Çoğunluk önde gelen kampanya finansörleri arasında yer alıyor.