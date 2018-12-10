Gündem Abdullah Gülden Kılıçdaroğlu ile görüşmesine ilişkin açıklama
POLİTİKA

Abdullah Gül ile Kemal Kılıçdaroğlu ne konuştu?

Abdullah Gül'den Kılıçdaroğlu ile görüşmesine ilişkin açıklama

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ofisinden, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ziyaretine ilişkin yapılan açıklamada ''Türkiye ve dünya meseleleri genel çerçevede konuşulmuş ve herhangi bir şekilde günlük parti meseleleri ve seçimler söz konusu olmamıştır'' ifadelerine yer verildi.

AA
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül

11. Cumhurbaşkanı Ofisi'nden yapılan açıklamada, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, İstanbul'daki çalışma ofisinde gelen talepler üzerine yerli ve yabancı ziyaretçileri kabul ettiği belirtildi.

Bu çerçevede 1 Ekim'de Temel Karamollaoğlu ve 11 Kasım'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gül'ü ofisinde ziyaret ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "Bu ziyaretlerde Türkiye ve dünya meseleleri genel çerçevede konuşulmuş ve herhangi bir şekilde günlük parti meseleleri ve seçimler söz konusu olmamıştır. Gerek ulusal gerekse uluslararası konularda geniş tecrübe ve birikime sahip 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yerli ve yabancı siyasetçi ve devlet adamlarınca ziyaret edilmesi, ülkemiz ve dünya meselelerine dair düşüncelerini merak etmeleri gayet tabii ve anlaşılabilir bir durumdur. Bazı basın yayın organları tarafından birçok kişinin de hazır bulunduğu bu tip nezaket ziyaretlerine farklı anlamlar yüklenilmesi üzerine bu açıklamayı yapma ihtiyacı doğmuştur."

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