ABD'ye güvenli bölge uyarısı: Münbiç benzeri oyalamaya müsaade etmeyiz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Kalın'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Bey'in icraat programıyla ilgili bir sunum oldu. Konulan hedeflere yüzde 95'ler oranında ulaşıldığı tespit edildi. Cumhurbaşkanlığı sistemi vatandaş odaklı, rasyonel odaklı bir sistem. Halk oylamasıyla kabul edilen bu sistem 1 yılını tamamladı. 1 yıllık yeni sistemde hangi alanlarda başarılı olduk, hangi alanlarda yeni adımlar atılması gerekiyor bununla ilgili sayın Cumhurbaşkanımız değerlendirmelerini yapacak.

"Annelerimizin cesareti göstermesi önem arz ediyor"

Terörle mücadele kararlılıkla devam ediyor. Güvenli bütüncül yaklaşımı esas alır. Ekonomi, siyaset, askeri, sosyal ve psikolojik tedbirlere yayarak bir insicam içerisinde başarıya ulaşmamız mümkün olacaktır. TSK, polisimiz, jandarmamız, Milli İstihbarat Teşkilatımız büyük bir uyum içerisinde çalışmalarını yürütmektedir. Her ülkenin bir güvenlik riski her zaman vardır. Bu ileri gelişmiş sanayi toplumları için de böyledir. Burada güvenlik tedbirlerini kapsamlı, tutarlı şekilde hayata geçirmektir önemli olan. Son günlerde Diyarbakır'da çocukları dağa kaçılan annelerin başlattığı direniş, feryat dalga dalga topluma yayıldı. Bugün itibarıyla ailelerin saylısı 20'ye yaklaşmış durumda. Annelerimizin cesareti göstermesi önem arz ediyor. Yaklaşık 13-14 gündür devam eden bu son; derece önemli hadiseye uluslararası basının duyarsız kalması son derece dikkat çekicidir. Uluslararası basın kuruluşların sessizlik ve kasıtlı bir ihmal içerisinde olması dikkat çekici. Bu bizim kararlılığımızı, duyarlılığımızı hiçbir şekilde etkilemeyecektir.

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"Güvenli bölge konseptini doğru anlamak lazım"

Fırat'ın doğusunda yaşanmakta olan hadiseler öncelikli gündem maddesi olarak yer alıyor. ABD ile adımlar hızlı bir şekilde atılıyor. Bildiğiniz gibi kara devriyesi yapıldı daha önce helikopterlerle hava devriyesi yapılmıştı. Güvenli bölge konseptini doğru anlamak lazım. Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak ikincisi de mültecilerin gönüllü ve güvenli bir şekilde kendi köylerine ve kasabalarına dönecekleri yerler anlamında güvenli bölgeyi kastediyoruz.

"İnsanlar umut kapısı bulamıyorlarsa o dünyaya karanlık çökmüştür"

Türkiye, kurumlar, STK'lar insanlığı yüz akı bir performans sergilemiştir mülteciler konusunda. Bu politikada değişiklik yok. Fakat mülteci meselesi sadece Türkiye'nin meselesi değildir. Bu konuda uluslararası toplumun harekete geçme vakti çoktan geçmiştir. Artık Batı'nın elini taşının altına koyması gereklidir. İnsani açıdan baktığımızda mağdurun, mazlumun umudunu yitirmemesi son derece önemlidir. İnsanlar umut kapısı bulamıyorlarsa o dünyaya karanlık çökmüştür. Dolayısıyla güvenli bölgeyle ilgili yaklaşımımız daha kapsamlı, mültecilerin oraya dönebileceği şekilde gerçekleştirmektir.

Münbiç'teki gibi bir oyalamaya müsaade etmeyiz

Adımlar hızlı bir şekilde atılıyor. Amacımız bütün bölgeyi terörden arındırmak. Hedef Fırat'ın doğusundan Irak'a kadar. Mültecilerin dönebileceği bir yer olmalı. Türkiye bugüne kadar açık kapı politikası uyguladı. Sadece Türkiye'nin meselesi değil, uluslararası bir konu. Güvenli bölgenin tesisi, güvenliği için çalışılmakta. Münbiç'teki benzer bir oyalamaya müsaade etmeyiz. Sürecin hızlandırılması gerekmektedir.

"Yeni bir göç dalgasını önlemek için sorumluluğun yerine getirilmesi gerekir"

Uluslararası toplum İdlib kaynaklı yeni bir göç dalgasının önlenmesini istiyorsa hem siyasi hem insani hem finansal alanlarda üzerine düşen sorumlulukları mutlaka yerine getirmek durumundadır. Aksi halde tek başına Türkiye'nin bu sorumluluğu taşımasını beklemek ne doğrudur ne hakkaniyetlidir ne de adil bir yaklaşım olacaktır.

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"Sanatçıların, ailelerin bütün toplumun bunun önünde durması gerekiyor"





Diyarbakır'da çocuklarının geri dönmesi için oturma eylemi yapan annelere selam ediyorum ellerinden öpüyorum. Son yıllarda örgüte katılım oranlarında çok ciddi bir oranda azalma var. Fakat bu konular sadece devletin tedbirleriyle önlenecek bir olay değildir. Sanatçıların, ailelerin bütün toplumun bunun önünde durması gerekiyor. Sanatçılar konusunda annelerimize destek veren sanatçılarımıza teşekkür ediyoruz. Fakat böylesine asil bir mücadeleye siyasi gerekçelerle uzak durulması sessiz kalınması son derece üzücü bir durumdur.