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Gündem Ablasının cenazesine giderken arabayı ağaca çarptı Eşi de vefat etti
ADANA

Ablasının cenazesine giderken arabayı ağaca çarptı: Eşi de vefat etti

Ablasının cenazesine giderken arabayı ağaca çarptı: Eşi de vefat etti

Adana’dan Kozan ilçesine, ablasının cenazesine giderken, otomobille ağaca çarpan Abdullah Dalkır (73) yaralandı, eşi Meryem Dalkır (72) ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi DHA
Ablasının cenazesine giderken arabayı ağaca çarptı: Eşi de vefat etti
Araç kontrolünü kaybeden adam ağaca çarptı

Abdullah Dalkır, gece ablasının ölüm haberini aldıktan sonra eşi Meryem Dalkır ile cenaze için Adana’dan Kozan’a doğru otomobiliyle yola çıktı. Kozan- Mahyalar yolunun Çokdöken mevkisinde, sabah saatlerinde, Dalkır'ın kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada hurdaya dönen araçta Dalkır çifti, sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ile Cankur ekipleri sevk edildi. Cankur ekibi, yaptıkları çalışmayla çifti sıkıştığı araçtan çıkardı.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası Dalkır çifti, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık durumu kritik olan Meryem Dalkır, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Abdullah Dalkır’ın ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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