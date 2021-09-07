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BURSA

Ablasıyla tartıştı otomobiliyle eczaneye daldı: Ortalık savaş alanına döndü

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, Erkan A., tartıştığı ablasının çalıştığı eczaneye otomobiliyle girdi. Müşteriler ve çalışanların korktuğu olayda, iş yerinin camları kırıldı, kaçan şüpheli aranıyor.

Haber Merkezi DHA
Ablasıyla tartıştı otomobiliyle eczaneye daldı: Ortalık savaş alanına döndü
Ablasıyla tartıştı otomobiliyle eczaneye daldı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, Erkan A., tartıştığı ablasının çalıştığı eczaneye otomobiliyle girdi. Müşteriler ve çalışanların korktuğu olayda, iş yerinin camları kırıldı, kaçan şüpheli aranıyor.

TERS ŞERİTTEN GELİP ECZANEYE DALDI


Olay, öğle saatlerinde Gemlik ilçesi, Kuvayi Milliye Bulvarı'ndaki eczanede meydana geldi. Eczaneye gelip, burada çalışan ablası Mualla A. ile tartışan Erkan A., bir süre sonra ayrıldı. Erkan A., yaklaşık 10 dakika sonra kullandığı 16 AGU 110 plakalı otomobil ile ters şeritten gelip, eczaneye girdi. Eczanenin camları kırılırken, müşterller ile çalışanlar büyük korku yaşadı.

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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