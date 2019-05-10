AB’nin samimiyetini göreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin AB üyeliğinin her iki tarafın da kazançlı çıktığı denklemde anlamlı olacağını söyledi. Erdoğan, “Kimse Türkiye’yi zararlı çıkacağı bir denklemi kabul etmeye zorlayamaz. Vize serbestisi sürecinde 72 kriterden 66’sını tamamladık. 6 kriteri tamamlayınca AB’nin ne kadar samimi olduğunu da göreceğiz’’ dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Reform Eylem Grubu Toplantısı'na başkanlık eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Türkiye'yi Avrupa ailesinin dışına atmaya çalışanlara inat yolumuza ısrarla devam ediyoruz" dedi. Erdoğan, özetle şunları söyledi:

Avrupa'da ekonomik işbirliğiyle başlayan bütünleşme süreci, üyeler arasında uyumu artırarak AB'yi bir siyasi bütünleşme modeline dönüştürdü. Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü gibi kurucu değerlerini, ekonomik ve sosyal kalkınmayla harmanlayan AB, dünyadaki pek çok ülke için ilham kaynağı oldu. Ülkemiz de kuruluşundan kısa süre sonra bir barış projesi olarak gördüğü AB'De yerini almak için gerekli adımları attı.

BOYUN EĞMEYECEĞİZ

Tam 60 yıldır AB'ye tam üye olmanın mücadelesini veriyoruz. 60 sene içinde maruz kaldığımız onca çifte standarda rağmen asla vazgeçmedik, yolumuzdan geri dönmedik. Stratejik hedefimiz olan tam üyeliğe ulaşmak için elimizden gelen her türlü çabayı gösterdik, gösteriyoruz. Ne süreçte karşılaştığımız haksızlıklar ne de ülkemize yönelik yıldırma taktikleri tam üyelik kararlılığımızı etkilemedi. Türkiye'yi Avrupa ailesinin dışına atmaya çalışanlara inat, yolumuza ısrarlı bir şekilde devam ediyoruz. AB kurumlarını, kendi hırsları, ön yargıları, küçük hesapları için istismar edenlere kesinlikle boyun eğmeyeceğiz.

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Ne süreçte karşılaştığımız haksızlıklar ne de ülkemize yönelik yıldırma taktikleri tam üyelik kararlılığımızı etkilemedi.

AB'NİN BİZE İHTİYACI DAHA FAZLA

Şu gerçeğin artık herkes tarafından görüldüğüne inanıyorum; AB'nin Türkiye'ye olan ihtiyacı, Türkiye'nin AB'ye olan ihtiyacından daha fazladır. Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir AB'nin, kurucu değerlerini temsil iddiası havada kalmaya mahkumdur. Avrupalı muhataplarımızın da Türkiye'ye yönelik ayrımcı ve dışlayıcı politikalara son vererek, uzun vadeli bir vizyonla, kazan kazan anlayışı içerisinde süreci ilerletmelerini bekliyoruz.

TÜRKİYE'NİN PUSULASI BELLİ

AB'nin vize serbestisi sağladığı diğer ülkelerle kıyas dahi kabul edilemeyecek düzeyde bulunduğumuz açıktır. Vize serbestisi sürecinde 72 kriterden 66'sını tamamlamış durumdayız. Kalan 6 kriterle ilgili atabileceğimiz adımları en kısa zamanda atarak AB'nin vize serbestisinde ne kadar samimi olduğunu da göreceğiz. Bir diğer önemli konu Gümrük Birliği'nin güncellenmesidir. Güncelleme sadece Türkiye'nin değil birliğin de yararınadır. Türkiye'nin Helsinki'de resmen aday ilan edilişinin 20. yılında Helsinki ruhunu tekrar canlandıracak çalışmalara ağırlık vermeliyiz. Türkiye olarak yol haritamız ve pusulamız bellidir.

İKİ TARAF DA KAZANÇLI ÇIKMALI

AB ile tam üyelik müzakerelerinde ne baskılara boyun eğeceğiz ne de birilerinin bizi minder dışına atmasına müsaade edeceğiz. AB üyeliği, ancak her iki tarafın da kazançlı çıktığı bir denklemde anlamlıdır. Hiç kimse Türkiye'yi sonuçta kaybedeceği bir denklemi kabul etmeye zorlayamaz. Tavrımız her zaman ülkemiz ve milletimizin menfaatlerini gözetmek olacaktır. Bizim için hiçbir şey Türkiye'den Türk milletinin istikbalinden daha önemli değildir.

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Ankara kriterleri ile yola devam ederiz

Ekonomiyi güçlendirmek için yapısal reformlara daha fazla ağırlık verilmesi gerektiğinin altını çizen Erdoğan, bunların en önemlisinin ise yargı alanında atılacak adımlar olacağını belirtti. Bu süreçte hakim ve savcıların eğitimlerinin en üst kalitede sunulması için Adalet Akademisi'ni yeni yapısı ile tekrar hizmete aldıklarını kaydeden Erdoğan, “Yargı reformu stratejisini kamuoyu ile paylaşıp, buradaki reformları hızlıca hayata geçirirsek piyasalara da olumlu mesaj verir, yatırımlara ivme kazandıracak bir ortamı hazırlamış oluruz" dedi.

Erdoğan, "Biz AB'ye uyum kapsamında her adımı, vatandaşlarımızın iyiliği için attık. Bugün de aynı anlayışla hareket ediyoruz. Gerekirse adına Kopenhag kriterleri değil, Ankara kriterleri der yola devam ederiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Hayatı yalan tehdit iftira

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun YSK hakimlerini tehdit etmesine sert tepki gösterdi. Erdoğan, “Hayatı yalan, iftira, tehdit, hakaret üzerine kurulu. Böyle bir siyasetçinin bizatihi kendisi Türk demokrasisinin en büyük sorunu haline gelmiştir” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Ticaret Odası’ndaki “Ankara’nın Enleri” ödül töreni ve iftar programında bir konuşma yaparak gündeme ilişkin konulara değindi. Sandık kurulu üyeleriyle ilgili hukuka aykırı işlem yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıklayan Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR SKANDAL

Demokrasiye ve hukuka inanan kendine güvenen herkesin yargı kararlarına saygı göstermesi gerekir. Şayet seçimi 31 Mart'ta kazandığınızda inanıyorsanız, 23 Haziran'da da kazanabilirsiniz. Seçimin yenilenmesi kararına bu derece şiddetle karşı çıkanların kendilerinin de 31 Mart’taki sonuçla ilgili şüpheleri olduğu anlaşılıyor. Asıl vahim olan ise CHP'nin başındaki zatın bu karar karşısında ortaya koyduğu tavır ve üsluptur. Bu kişi partisinin grup toplantısında eşi benzeri görülmemiş bir skandala imza atmıştır. Yüksek Seçim Kurulu'nda seçimin yenilenmesi yönünde oy kullanan üyelerin isimlerini teker teker okuyan Kılıçdaroğlu, bunları partililerine yuhalatmış ve açıkça hedef göstermiştir. Böylesine aleni bir suçu pervasızca işleyen bir zihniyetin, seçimlerde ne yollara başvurduğunu kim bilebilir.

FAŞİZMİN EN SEFİL HALİ

Sen dokunulmazlığın var diye mi kalkıp da Yüksek Seçim Kurulu'nun üyelerine bu denli hakaret edebiliyorsun. O zaman senin yapman gereken bir şey var; dokunulmazlığının kaldırılmasını iste. O zaman bakalım bu ifadeleri halen kullanabilecek misin? Hayatı yalan, iftira, tehdit, hakaret üzerine kurulu. Böyle bir siyasetçinin bizatihi kendisi Türk demokrasisinin en büyük sorunu haline gelmiştir. Bir yandan hak, hukuk, adalet sloganı atarken, diğer yandan milletin hakkını ve hukukunu korumak adaleti sağlamak için alınan bir karara, böylesine bayağı bir şekilde saldırmak faşizmin en sefil halidir. CHP yönetimi bu meseledeki tavrıyla bir kez daha tek parti dönemi özleminden kurtulamadığını göstermiştir.

SANDIKTAKİ SON SABIKALARI

Kendi istedikleri gibi davranan, karar alan kurumları ve kişileri el üstünde tutup, başkalarını hakaret ve tehdide boğmak, ancak bu zihniyetin ürünü olabilir. Bunların demokrasiye inançları olmadığını görmek için kendi tarihlerine bakmak yeterlidir. Hepimiz de biliyoruz ki CHP'nin tarihi sandık yolsuzluğu ve hırsızlığıyla doldur. CHP'nin 1946 seçimlerinde uyguladığı, buraya dikkat edelim, özellikle gençler burayı bilmeyebilir, “gizli oy - açık tasnif” seçimi, demokrasi tarihimizin yüz karasıdır. Bu CHP anlayışıdır. Bunları bu millet yaşadı. Bunlar gibi daha pek çok örnek bulunuyor. 31 Mart seçimleri CHP yönetiminin sandıktaki son sabıkasıdır.

Tencere tava hep aynı hava

Hakimlerin kararlarına katılmamak, eleştirmek bir şeydir, can güvenliklerini tehlikeye atacak şekilde hakimlerin şahıslarına hakaret etmek, onları hedef göstermek, çete suçlaması yapmak başka bir şeydir. CHP yönetimi doğrudan hakimleri hedef alan bu tavırlarıyla ülkemiz demokrasi ve hukuk tarihindeki çirkinliklerine bir yenisini daha eklemiştir. Yıllardır CHP tarafından yönetilen hiçbir belediyenin tabelasının başına TC ifadesi eklenmezken, İstanbul’da ve diğer birtakım şehirlerde bu yönde adımlar atılmasını da riyakârlık olarak gördüğümü belirtmek isterim. Yüksek Seçim Kurulu kararının ardından İstanbul’da yıllar sonra yeniden duyduğumuz tencere tava sesleri de bize vesayet dönemlerindeki toplum ve siyaset mühendisliği oyunlarını hatırlatmıştır. Tencere tava hep aynı hava.

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