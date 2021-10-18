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ESKİŞEHİR

Aç kalan köpekler milyonluk yarış atlarını parçaladı

Eskişehir’in Mahmudiye ilçesinde çok sayıda vatandaşı ısıran ve değerli atların ölümüne sebebiyet veren köpeklere yetkililerin çözüm bulamaması yöre halkının tedirginliği arttırıyor.

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Haber Merkezi İHA
Aç kalan köpekler milyonluk yarış atlarını parçaladı
Köpeklere zarar vermek istemeyen çiftlik sahipleri yetkililerden çözüm bekliyor.

Mahmudiye ilçesinde çiftliklerde özel olarak bakılan değerli atlar, bugünlerde köpek saldırısı ile karşı karşıya kalıyor. Son olarak iki değerli tay saldırıya uğradı. Bunlardan 300 bin liralık değeri olan taylardan biri hayatını kaybederken, 100 bin liralık tay ise ciddi şekilde yaralandı. Çiftlik sahipleri gruplar halinde gezen köpeklere karşı nasıl bir önlem alacaklarını şaşırdı. Köpeklere zarar vermek istemeyen çiftlik sahipleri yetkililerden çözüm bekliyor.

İlçe merkezde çok sayıda vatandaşı ısırdılar

Köpeklerin ilçe merkezinde de çok sayıda vatandaşı ısırdıkları öğrenildi. Şehir merkezinde vatandaşlarında tedirgin gezmesine neden olan köpeklerin özellikle çocuklar için büyük tehlike oluşturduğu öğrenildi.

Vatandaşlar nereye şikâyet edeceklerini şaşırdı

İlçe merkezinde saldırıya uğrayan çok sayıda vatandaş ise sosyal medyalarından duruma tepki göstererek, Mahmudiye ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesine çağrıda bulundu. Köpekler için çözüm isteyen vatandaşlar, sosyal medyadan yaptıkları yorumlarda, bir barınak istediklerini yineledi. Okula giden çocuklarında köpeklerin saldırıya uğradığını iddia eden vatandaşlar, yetkililerin çözüm bulamamasına tepki gösterdiler.

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GÜNDEM
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Artvin’de onlarca at ölüme terk edildi: Hayvanlara barınak bulunamayınca genç turizmci tesisini açtı
FOTOĞRAF 9
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Artvin’in Hopa ilçesinde geçtiğimiz günlerde ikinci kez bir tırın dorsesinde Kırgızistan’a kesime götürmek üzere 33 at yakalanmıştı. Ankara ve Kars’tan Sarp Sınır Kapısı kullanmak üzere bir tıra yüklenen atlar Hopa’ya geldiğinde bitkin ve halsiz olduğunu gören çevredeki vatandaşlar, durumu polise bildirdi.
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Emniyet ve İl Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü ekipleri, atların sahibi ve tır şoförüne cezai işlem uygularken tır parkına çekilen atlar durumu günler sonra belli oldu. Yapılan incelme sonrası atların yediemin olarak sahiplendirilme kararı verildi. Hayvanları Doğayı, İnsanları Koruma ve Yaşatma Derneği (HAYDİKO) yediemin olarak atları sahiplenirken, atlara kalacak yer bulunamayınca genç turizmci Engin Ataman, tesisini bu kez atlara açtı.
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Gönüllü hayvan severlerin kendi imkanlarıyla ahır yapımını sürdürürken, bir yandan da tedavileri ve bakımlarını yapıyorlar. Ot, saman gibi ve ahır yapımı için gerekli parayı valilik izniyle bağış toplayarak temin eden gönüllüler, bir yandan ahır yapılana kadar dışarda kalan atların yabani hayvanlar tarafından zarar görmemesi için gece nöbet tutuyor.
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Yaralı ve halsiz olan atlar tedavi edilirken, aynı zamanda tır dorsesinde yaşadıkları o dehşet anlarını unutmaları içi müzik eşliğinde motive ediyorlar.
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Hopa tır parkında Borçka Ambarlı köyüne yediemin olarak götürülen atlara tesisini açan Turizmci Engin Ataman, \"Burada bir kamp alanımız vardı. Kış sezonuna gitmiştik. Hayvanlarında kalacak yeri yoktu. Hayliyle böyle bir şeyde yaşanınca bizde dedik ki onları misafir edelim. Burada hereksin emeği var.
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Ben bireysel olarak destek veriyorum. Hayvanları Doğayı, İnsanları Koruma ve Yaşatma Derneği (HAYDİKO) bu işi üstlendi. Atların çoğu hasta ve yaralı, geçen gün bir tayımızı daha kaybettik. Yeni toparlanıyorlar fakat geçirdikleri o şartlar onlar için oldukça ağırdı. Yaşadıklarını atmaya çalışıyorlar hem psikolojik olarak hem de fiziksel olarak. Sonuçta bunlar bir can nefes alan bir varlık” ifadelerini kullandı.
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Artvin’de onlarca at ölüme terk edildi: Hayvanlara barınak bulunamayınca genç turizmci tesisini açtı
Artvin'de kesime götürülmek üzere bir tırda yakalanan kaçak atlara bakılacak yer bulunamayınca, genç turizmci tesisini atların bakımının yapılacağı barınağa çevirdi. Barınakta atların bakım ve tedavileri yapılırken, yaşadıkları o dehşeti anlarını atlatabilmeleri için atları müzikle motive ediyorlar.
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