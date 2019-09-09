Gündem Acı detay ortaya çıktı Kazayı duyunca hazırlıkları bıraktı
ERZURUM

Acı detay ortaya çıktı: Kazayı duyunca hazırlıkları bıraktı

Erzurum'da kızının Oltu ilçesinde yapılacak düğününe katılmak için yola çıkan Turgut Arslan'ın kullandığı kamyonet virajı alamayarak takla attı. Kazayı duyduktan sonra düğün hazırlıklarını bırakarak olay yerine gelen Arslan'ın kızı Merve Arslan, hayatını kaybeden babasının başında gözyaşı döktü.

Haber Merkezi AA
Kızının düğününe giderken kazada öldü
Kızının düğününe giderken kazada öldü

Erzurum'un Uzundere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kızının düğününe katılacaktı

Alınan bilgiye göre, kızının Oltu ilçesinde yapılacak düğününe katılmak için yola çıkan Turgut Arslan'ın kullandığı 67 SG 125 plakalı kamyonet, Erzurum-Ardahan kara yolu Yayla Mahallesi yakınlarında virajı alamayarak takla attı.

Kazada ağır yaralanan sürücü Arslan, olay yerinde 112 Acil Servis ekiplerince yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralanan biri ağır 6 kişi de Erzurum'daki hastanelerde tedavi altına alındı.

  • Kazayı duyduktan sonra düğün hazırlıklarını bırakarak olay yerine gelen Arslan'ın kızı Merve Arslan, hayatını kaybeden babasının başında gözyaşı döktü.

Kapanan kara yolu, aracın kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.

Önce oğlunu sonra seni öldürürüz

Önce oğlunu sonra seni öldürürüz

HDP'liler evlat nöbetindeki aileleri ölümle tehdit ediyor.
Okul zamanı

Okul zamanı

​18 milyon öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen için ders zili çalıyor.
İstanbuldayoğunluk artıyor

İstanbul'da
yoğunluk artıyor

​Okulların açılmasıyla birlikte gözler trafikte.
Hakkari'den<br> acı haber

Hakkari'den
acı haber

Teröristlerin yola döşediği EYP ile ağır yaralanmıştı.
Burkina Faso'da terör saldırısı

Burkina Faso'da terör saldırısı

​Teröristlerce düzenlenen 3 saldırıda 29 kişi hayatını kaybederken 10 kişi ise yaralandı.
Süleyman Şah<br>yerine konulacak

Süleyman Şah
yerine konulacak

Devlet Bahçeli: Bizim olan toprakta ruhu şad olacaktır.
PKK yakmış

PKK yakmış

Ormanları kundaklayan terör örgütü PKK, iş yeri ve fabrika yangınlarını da üstlendi.
Malezya<br>imamı tutuklandı

Malezya
imamı tutuklandı

​MİT'in başarılı operasyonuyla yakalanan FETÖ imamı Komiş cezaevine konuldu.

ABD'ye<br>müdahale çağrısı

ABD'ye
müdahale çağrısı

Hong Kong'lu protestocular, Trump'a 'Hong Kong'u özgürleştir' çağrısında bulundu.

Yatırımda<br>Çin değil Türkiye

Yatırımda
Çin değil Türkiye

​ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, ülkesindeki firmalara yatırım için Türkiye'yi önerdi.
HDP'ye soruşturma

HDP'ye soruşturma

Diyarbakır il ve ilçe örgütleri hakkında soruşturma başlatıldı.
Güvenli bölgeyi<br>teröristler için istiyor

Güvenli bölgeyi
teröristler için istiyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert mesaj.
Kritik görüşme

Kritik görüşme

Bakan Çavuşaoğlu Zarif ile Suriye'yi konuştu.
Beklenmedik trafik

Beklenmedik trafik

​Okul için tatilden dönenler yoğunluk oluşturdu.
Saat 04.25'te sahte imzayla göndermiş

Saat 04.25'te sahte imzayla göndermiş

​FETÖ'cü hainlerin gönderdiği mesaj ortaya çıktı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.