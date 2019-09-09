Acı detay ortaya çıktı: Kazayı duyunca hazırlıkları bıraktı

Erzurum'un Uzundere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Kızının düğününe katılacaktı
Alınan bilgiye göre, kızının Oltu ilçesinde yapılacak düğününe katılmak için yola çıkan Turgut Arslan'ın kullandığı 67 SG 125 plakalı kamyonet, Erzurum-Ardahan kara yolu Yayla Mahallesi yakınlarında virajı alamayarak takla attı.
Kazada ağır yaralanan sürücü Arslan, olay yerinde 112 Acil Servis ekiplerince yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yaralanan biri ağır 6 kişi de Erzurum'daki hastanelerde tedavi altına alındı.
- Kazayı duyduktan sonra düğün hazırlıklarını bırakarak olay yerine gelen Arslan'ın kızı Merve Arslan, hayatını kaybeden babasının başında gözyaşı döktü.
Kapanan kara yolu, aracın kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.