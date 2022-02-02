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HAKKÂRİ

Acı kaza: İlk iş gününde iş makinesinin altında kaldı

Hakkari'de ilk iş günü acil tıp teknisyeni olarak görev yapacağı sağlık merkezine giderken kar temizliği yapan kepçenin altında kalan Ceylan Öner (23), yaşamını yitirdi.

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Haber Merkezi DHA
Acı kaza: İlk iş gününde iş makinesinin altında kaldı
İlk iş gününde iş makinesinin altında kaldı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Berçelan Mahallesi’nde meydana geldi. Kısa süre önce Mardin'den ilk görev yeri olan kente gelen Ceylan Öner, ilk iş günü 112 acil tıp teknisyeni olarak görev yapacağı sağlık merkezine yaya olarak giderken, mahallede kar temizliği yapan belediyeye ait kepçenin altında kaldı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Öner’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

KEPÇE OPERATÖRÜ GÖZALTINA ALINDI


Üzeri 112 yeleğiyle kapatılan Ceylan Öner’in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Hakkari Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı, kepçe operatörü ise gözaltına alındı. Ceylan Öner'in cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından memleketine gönderileceği belirtildi.

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