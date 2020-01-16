Açıköğretim Fakültesi final sınavlarının sonuçları erken açıklanacak

Rektör Yardımcısı ve AÖF Dekan Vekili Prof. Dr. Selim Başar, yaptığı yazılı açıklamada, 1 milyon 52 bin aktif öğrencisi bulunan Açıköğretim Sistemi'nin 2020 yılı itibarıyla dijitalleşme ve uluslararasılaşma noktasında önemli adımlar atacağını belirtti.

Öğrenci sayısı bakımından dünyada 3'üncü olan AÜ Açıköğretim Sistemi'nin 14-15 Aralık 2019'da gerçekleştirilen güz dönemi ara sınav sonuçlarının 5 gün gibi rekor bir sürede duyurulduğunu hatırlatan Başar, şöyle devam etti:

"Açıköğretim Sistemi'ndeki ders düzenlemeleri ve Bilgisayar Araştırma Uygulama Merkezindeki yazılımcı personelin hazırladığı yazılımlar bir araya gelince daha güzel ve hızlı bir sonuç ortaya çıktı. Bununla ilgili emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu, üniversitemiz için bir gururdur. Final sınav sonuçlarını da yine bu şekilde erken açıklayacağız. Öğrencilerimiz sınav sonuçlarını yine erken bekleyebilirler."

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29 ülkede 6 milyondan fazla mezun verdi

Başar, Türkiye'nin tüm illerinde, 28 yabancı ülkede ve 70 sınav merkezinde hizmet veren sistemin mezun sayısının 6 milyonu aştığını aktardı.

"AÖS Sorular", "Anadolu ÖYS", "Özet Oku" ve "3D AÖS" olmak üzere 4 mobil uygulama bulunduğuna değinen Başar, bunları tek platformda bir araya getirmeyi planladıklarını duyurdu.

Açık Kütüphane'de 44 bin 304 materyalin yer aldığı bilgisini veren Başar, "Bu materyallerin indirilme sayısı ise 2019 yılı sonu itibarıyla 33 binin üzerinde. Bu önemli bir rakam. Amacımız, mümkün olduğu kadar çok kişinin bilgiden yararlanması ve bilginin yayılmasıdır. Açık Kütüphane de bizim için statik değil, dinamik bir yapı. Sürekli takibini ve yenilemelerini yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

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FOTOĞRAF 10 Sınava girecek çocuğunuza bunlar söylemeyin! Psikolog Telmaç, Ama unutma ki, her zaman için ikinci bir yol vardır. Hayatının güzel olması için biz elimizden geleni yapmaya hazırız. Sen elinden geleni yap yeter’ demek bazen her şeyi çözebilir. Ancak onun başarısını engelleyen ve kronik hale gelen kaygı ve dikkat problemleri gözlemliyorsanız bir uzmandan destek almak gerekebiliyor” uyarılarında bulundu. Gençlerin bu dönemde kendilerini yalnız hissetmemesi için onlara gerçek duygularla yaklaşmanın en faydalı yol olacağına dikkat çeten Psikolog Telmaç, “Çocuğunuza, ‘Sen bir çalışma içindesin ve biz bu süreçte neye ihtiyacın olursa seni desteklemek adına yanındayız. Bu sınav ve başarılı olmak geleceğin için önemli, biz de senin başarılı olmanı isteriz. Hangi durumlarda uzmana başvurmak gerekiyor? *** Sınav konusunu hayatınızın merkezine koymayın • Çocuğunuzla sadece dersleri ile ilgili sohbet etmeyin. • Onunla birebir ilişki kurun ve birlikte sosyalleşin. • En ufak molada bile sonrasında hemen çalışmaya geri dönmesi gerektiği mesajı vermekten kaçının. • Ona mutluluğu ve sağlığının her şeyden önemli olduğunu ve başarısız bile olsa onun yanında olacağınızı hissettin. Gizli mesajlar verme 7- “Sen çok zeki bir çocuksun ve biz başarılı olacağına eminiz” 8- “Biz sana güveniyoruz, istediğin takdirde alamayacağın derece yoktur!” Sınav ve ergenlik nedeniyle gençlerin zaten hassas ve kırılgan olduğunu söyleyen Telmaç, bu gibi olumlu görünen ancak aslında içinde zorlayıcı anlam barındıran konuşmaların, kişide negatif etkiye neden olacağını anlatıyor. Telmaç, bunun çocuk tarafından, “Eğer başarısız olursan aptal olduğun anlamına gelir, hayal kırıklığına uğrarız. Sevgimiz bile azalabilir, biz senden çok iyi dereceler görmezsek başarıdan saymayız” şeklinde algılanabileceğini belirtiyor. Aşırı beklenti ile yaklaşma 4- “Neden 100 alamadın da 95 aldın?” 5- “İstersen dereceye bile girersin!” 6- “Bu sene kesin kazanman lazım!” Bu tarz aşırı beklenti yaratılmasının çocukta yoğun kaygı, yetersizlik algısı ve vazgeçişlere neden olabileceğini söyleyen Telmaç, bunun özellikle sınav esnasında baş gösteren kaygı ataklarına da neden olabileceğini belirterek ebeveynleri bundan kaçınmaları konusunda uyarıyor. Başka çocuklarla karşılaştırma 1- “Kuzenin hiç dershaneye gitmeden başarılı oldu. Sen istesen ondan bile iyi olursun” 2- “Arkadaşların kaç almış, sınıfta en iyi not kaç?” 3- “Ben senin zamanındayken böyle fırsatlarım olsaydı nasıl başarılı olurdum bir bilsen!” Bu gibi karşılaştırmaların çocukta değersizlik algısı, yetersizlik duygusu, öfke ve dirence neden olabileceğini anlatan Göksu Telmaç, “Unutmamak gerekir ki karşılaştırılmak kimsenin hoşuna gitmez ve kişinin güvenini zedeler” diyor. Sınav telaşı hem sınava girecek gençleri hem de ailelerini önemli ölçüde etkiliyor. Aileler çocuklarıyla ilgilenmek ve bu zorlu süreçlerinde onlara destek olmak istiyorlar. Ancak kaygısını kontrol edemeyen ailelerde çocukların psikolojik gerginliği daha da artabiliyor. Endişe etmeyi abartarak onları karşılarına aldıklarını farkında varmayan ailelerin çocuklarında, bir süre sonra kalıcı psikolojik problemler meydana gelebiliyor. Psikolog Göksu Telmaç, anne babaların tüm iyi niyetlerine rağmen tekrar tekrar yaptıkları hataları ve söylenmemesi gereken 8 cümleyi anlatıyor... Üniversite yerleştirme sınavları olan LYS yaklaştı. Sınava girecek çocuklar kadar aileleri de telaş ve kaygı içinde. Hatta bazı aileler çocuklarından çok daha fazla kaygı yaşıyor ve gerginliklerini çocuklarına aşırı derecede yansıtıyor. Psikolog Göksu Telmaç, çocukların bu gerginliği bir süre sonra normal kabul etse bile, uzun vadede kalıcı psikolojik sorunlar yaşadıklarını belirtiyor. Sınava girecek çocuğunuza bunlar söylemeyin! Sınava girecek çocuğunuza bunlar söylemeyin! BiP'te paylaş

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