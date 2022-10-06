Acıktığını belirten tutuklu yemek molasında firar etti: Polis ilçenin giriş çıkışlarını kapattı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde işlediği bir suçtan dolayı tutuklanan kişi, adli işlemler yapıldıktan sonra Kastamonu Cezaevine nakledilmek üzere jandarma gözetiminde cezaevi nakil aracıyla yola çıkarıldı.

İddiaya göre kısa süre sonra aç olduğunu belirten tutuklu, kendisini cezaevine götüren jandarma personelini ikna ederek, Cide'de hizmet veren bir pide salonuna getirildi.

Burada yemeğini yiyen tutuklu, tuvalet ihtiyacını olduğunu belirterek lavabo izni istedi. Jandarma ekiplerinin bir anlık dikkatsizliğinden yararlanan tutuklu, yaklaşık 4 metre yükseklikteki camdan atlayarak izini kaybettirdi.

'İLÇENİN GİRİŞ ÇIKIŞLARI TUTULDU'

Yaşanan firar sonrası ilçede kolluk kuvvetleri tarafından geniş çaplı araştırma başlatıldı.

Cide Kaymakamı Tuncay Karataş, ilçenin giriş ve çıkışında önlem alındığını belirterek, "Jandarma ve polis ekiplerimiz teyakkuz halindeler. Kısa süre içinde şahsı ele geçireceğiz" açıklamasında bulundu.

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FOTOĞRAF 13 Trafikte takip ettiği husumetli kardeşini tabancayla yaraladı Trafikte takip ettiği husumetli kardeşini tabancayla yaraladı Trafikte takip ettiği husumetli kardeşini tabancayla yaraladı Trafikte takip ettiği husumetli kardeşini tabancayla yaraladı Trafikte takip ettiği husumetli kardeşini tabancayla yaraladı Trafikte takip ettiği husumetli kardeşini tabancayla yaraladı Trafikte takip ettiği husumetli kardeşini tabancayla yaraladı Trafikte kardeş dehşeti: Kavga sonrası aracıyla takip edip kurşun yağdırdı Kayseri'de Eray Ç., aralarında husumet bulunan kardeşi Erkut Ç.'yi takip ederek, otomobiliyle seyir halindeyken tabancayla vurarak yaraladı. Polis, kardeşini tabancayla yaralayan ve kazaya neden olan Eray Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 10 Olay, öğlen saatlerinde 15 Temmuz Mahallesi 1418 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Öztekin(52) ve husumetlisi olduğu kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Daha sonra Mehmet Öztekin'in evinin önüne gelen kişi, tartışmayı burada da sürdürdü. Öztekin'in evine sandalye fırlatan ve tehditler savuran şüpheli, bir süre sonra evin önündeki eşyaları ateşe verdi. Binanın önünde bulunan kanepe ve tahta parçalarını yakan şüpheli olay yerinden kaçarken, alevler iki katlı binanın dış cephesine sıçrayarak kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yapılan çalışmaların ardından yangını söndürdü. Olayda yaralanan olmazken, evde maddi hasar oluştu. Evi ateşe veren şüpheli ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Şüphelinin evi ateşe vermesi ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Şüphelinin tahta parçası fırlattığı ve bu sırada bir kişinin bodrum kata kaçtığı görüldü. Şüpheli daha sonra evin önüne toplanmış çeşitli eşyaları ateşe verdi. Bağcılar'da tartıştığı kişinin evini yaktı; o anlar kamerada Bağcılar'da tartıştığı kişinin evini yaktı; o anlar kamerada Bağcılar'da tartıştığı kişinin evini yaktı; o anlar kamerada Bağcılar'da korku dolu anlar: Tartıştığı kişinin evini ateşe verdi İstanbul Bağcılar'da tartışmaya girdiği belirtilen kişi, husumetlisi Mehmet Öztekin'e ait evi ateşe verdi. Şüpheli polis tarafından gözaltına alınırken, evin yakılma anları cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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