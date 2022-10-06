Gündem Acıktığını belirten tutuklu yemek molasında firar etti Polis ilçenin giriş çıkışlarını kapattı
KASTAMONU

Acıktığını belirten tutuklu yemek molasında firar etti: Polis ilçenin giriş çıkışlarını kapattı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir suçtan dolayı hakkında tutuklama kararı verilen kişi, kent merkezindeki cezaevine götürülürken, iddiaya göre acıktığını belirtince, bir pide salonunda mola verildi. Yemeğini yedikten sonra gittiği tuvaletin camından firar eden tutuklunun yakalanması için ilçenin giriş ve çıkışında önlem alan güvenlik güçleri geniş çaplı araştırma başlattı.

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Haber Merkezi DHA
Acıktığını belirten tutuklu yemek molasında firar etti: Polis ilçenin giriş çıkışlarını kapattı
Cezaevine nakledilirken acıktığını belirten tutuklu, yemek molasında firar etti

Kastamonu'nun Cide ilçesinde işlediği bir suçtan dolayı tutuklanan kişi, adli işlemler yapıldıktan sonra Kastamonu Cezaevine nakledilmek üzere jandarma gözetiminde cezaevi nakil aracıyla yola çıkarıldı.

İddiaya göre kısa süre sonra aç olduğunu belirten tutuklu, kendisini cezaevine götüren jandarma personelini ikna ederek, Cide'de hizmet veren bir pide salonuna getirildi.

Burada yemeğini yiyen tutuklu, tuvalet ihtiyacını olduğunu belirterek lavabo izni istedi. Jandarma ekiplerinin bir anlık dikkatsizliğinden yararlanan tutuklu, yaklaşık 4 metre yükseklikteki camdan atlayarak izini kaybettirdi.

'İLÇENİN GİRİŞ ÇIKIŞLARI TUTULDU'

Yaşanan firar sonrası ilçede kolluk kuvvetleri tarafından geniş çaplı araştırma başlatıldı.

Cide Kaymakamı Tuncay Karataş, ilçenin giriş ve çıkışında önlem alındığını belirterek, "Jandarma ve polis ekiplerimiz teyakkuz halindeler. Kısa süre içinde şahsı ele geçireceğiz" açıklamasında bulundu.

Trafikte kardeş dehşeti: Kavga sonrası aracıyla takip edip kurşun yağdırdı
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Trafikte takip ettiği husumetli kardeşini tabancayla yaraladı
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Trafikte takip ettiği husumetli kardeşini tabancayla yaraladı
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Trafikte takip ettiği husumetli kardeşini tabancayla yaraladı
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Trafikte takip ettiği husumetli kardeşini tabancayla yaraladı
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Trafikte takip ettiği husumetli kardeşini tabancayla yaraladı
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Trafikte takip ettiği husumetli kardeşini tabancayla yaraladı
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Trafikte takip ettiği husumetli kardeşini tabancayla yaraladı
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Trafikte kardeş dehşeti: Kavga sonrası aracıyla takip edip kurşun yağdırdı
Kayseri'de Eray Ç., aralarında husumet bulunan kardeşi Erkut Ç.'yi takip ederek, otomobiliyle seyir halindeyken tabancayla vurarak yaraladı. Polis, kardeşini tabancayla yaralayan ve kazaya neden olan Eray Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Bağcılar'da korku dolu anlar: Tartıştığı kişinin evini ateşe verdi
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Olay, öğlen saatlerinde 15 Temmuz Mahallesi 1418 Sokak'ta meydana geldi.
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İddiaya göre, Mehmet Öztekin(52) ve husumetlisi olduğu kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
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Daha sonra Mehmet Öztekin'in evinin önüne gelen kişi, tartışmayı burada da sürdürdü.
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Öztekin'in evine sandalye fırlatan ve tehditler savuran şüpheli, bir süre sonra evin önündeki eşyaları ateşe verdi.
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Binanın önünde bulunan kanepe ve tahta parçalarını yakan şüpheli olay yerinden kaçarken, alevler iki katlı binanın dış cephesine sıçrayarak kısa sürede büyüdü.
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İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yapılan çalışmaların ardından yangını söndürdü. Olayda yaralanan olmazken, evde maddi hasar oluştu. Evi ateşe veren şüpheli ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Şüphelinin evi ateşe vermesi ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Şüphelinin tahta parçası fırlattığı ve bu sırada bir kişinin bodrum kata kaçtığı görüldü. Şüpheli daha sonra evin önüne toplanmış çeşitli eşyaları ateşe verdi.
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Bağcılar'da tartıştığı kişinin evini yaktı; o anlar kamerada
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Bağcılar'da tartıştığı kişinin evini yaktı; o anlar kamerada
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Bağcılar'da tartıştığı kişinin evini yaktı; o anlar kamerada
Bağcılar'da korku dolu anlar: Tartıştığı kişinin evini ateşe verdi
İstanbul Bağcılar'da tartışmaya girdiği belirtilen kişi, husumetlisi Mehmet Öztekin'e ait evi ateşe verdi. Şüpheli polis tarafından gözaltına alınırken, evin yakılma anları cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Barakaya kundaklama girişimi: Onlarca güvercin yanarak can verdi
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Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Tavşantepe Mahallesi Estergon Sokak'ta meydana geldi.
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Halis Gedik, gece uyumak için arkadaşı Mustafa Özev'a ait, içinde 90 güvercinin bulunduğu barakaya gitti.
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Barakada uyuyan Gedik, barakayı saran dumanla uyanıp, yangını fark edince kendini dışarı attı.
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Alevlerin arasından yara almadan kedisini kurtaran Gedik, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, durumu bildirdi.
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İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, yangını söndürdü.
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İtfaiye ekiplerince yapılan incelemede barakanın kundaklandığı, içindeki 90 güvercinin de yanarak öldüğü belirledi.
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Olayın ardından barakasını görmeye gelen Mustafa Özev, \"Bunu bir Müslüman yapmaz. Bu sabilerden ne istedin, 90 tane hayvandan ne istedin. Bana yap ne yapacaksan. Varsa garezin bana yap. İçeride uyuyan arkadaşın üzerine kapıyı kapatmışlar\" dedi.
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Duman kokusuna uyandığını aktaran Halis Gedik ise \"İçeride uyuduğum esnada alev almış burası. Dumanın kokusuna uyandım, çıktım dışarı. Hayvanlar cayır cayır yanıyordu\" diye konuştu.
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Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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Barakaya kundaklama girişimi: Onlarca güvercin yanarak can verdi
Adana'nın Kozan ilçesinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin kundakladığı barakadaki 90 güvercin yanarak öldü. Yangın sırasında kendisini dışarıya atan Halis Gedik ise, gözyaşları içinde ''Bunu bir Müslüman yapmaz. Bu sabilerden ne istedin'' dedi.


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