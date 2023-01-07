Gündem Acil Çağrı Merkezini 22 bin 217 kez aramıştı Suç duyurusunda bulunuldu
ADIYAMAN

Acil Çağrı Merkezi'ni 22 bin 217 kez aramıştı: Suç duyurusunda bulunuldu

Adıyaman 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Seydi Körede, "Kadınla alakalı haberler ulusal basında yer aldıktan sonra gereksiz çağrılarda azalma olduğunu gördük" dedi. Körede, "Günlük ortalama 1500 çağrıya cevap vermekteyiz. Burada çalan her telefon bizim için bir candır" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Acil Çağrı Merkezini 22 bin 217 kez aramıştı: Suç duyurusunda bulunuldu
Arşiv

Adıyaman'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni 2 ayda 22 bin 217 defa arayarak meşgul eden kadın hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Sincik ilçesinde SIM kartı olmayan ve IMEI kaydı bulunmayan gümrük kaçağı cep telefonu ile 14 Ekim-14 Aralık 2022 arasında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni meşgul eden kadın hakkında suç duyurusu yapıldı.

Adıyaman 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Seydi Körede, AA muhabirine, merkezlerini meşgul eden kadına adli para cezası uygulandığını, kullanılan hattan bir daha çağrı almadıklarını anlattı.

Çağrı merkezi çalışanlarını bezdirdi: İki ayda 22 bin 217 kez aradı
FOTOĞRAF 7
Title
Kentte bir kadın sim kartı olmayan ve IMEI kaydı bulunmayan gümrük kaçağı cep telefonu ile 14 Ekim-14 Aralık arasında 112 Acil Çağrı Merkezini 22 bin 217 defa aradı.
Title
Hattı meşgul eden kadını bulmak için çalışma başlatan ekipler, şüphelinin adresini tespit etti.
Title
Kadına 561 lira idari para cezası uygulandı.
Title
112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünün kadın hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.
Title
Adıyaman 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Seydi Körede, “Acil çağrı Merkezimize gelen çağrıların yüzde 66,5’ini asılsız ve gereksiz çağrılar oluşturmaktadır. Son olarak 14 Ekim’den 14 Aralık tarihleri arasında merkezimizi 22 bin 217 defa arayarak rahatsız eden bir kişi ortaya çıktı. Arkadaşlarımızın ve jandarmamızın uzun uğraşları ve dikkatli takipleri sonucunda şahsın kimliğini tespit ederek yakaladık. Jandarma tarafından idari para cezası uygulandı. Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağız. Bu kişi 60 günde 22 bin 217 çarı yapıyor. Yani günde ortalama 370 çağrı, her 4 dakikaya 1 çağrı demektir. Gece gündüz hiç durmaksızın, bazı günler 750-800 defa aradı. Ancak uzun süren takip sonrasında şahsı tespit ettik” dedi.
Title
Title
Çağrı merkezi çalışanlarını bezdirdi: İki ayda 22 bin 217 kez aradı
Adıyaman 112 Acil Çağrı Merkezi'ni iki ayda 22 bin 217 defa arayarak hattı meşgul eden kadın, uzun süren çalışmanın sonunda yakayı ele verdi. Kadına para cezası verildi.


Müdürlük olarak kadın hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu ifade eden Körede şöyle konuştu:

  • "Kadın SIM kartı ve IMEI bulunmayan bir telefon üzerinden sürekli arıyordu, yalan yanlış bilgiler vererek kendini tanıtıyordu. Biz kadının yerini tespit edemedik bir türlü. Ekipler, baz istasyonundan alınan sinyaller doğrultusunda çevredeki köyleri belirlediler. Buradaki ekiplerimiz de kadın ve arka plandaki sesleri dikkate alarak belirlenen bir eşkal doğrultusunda dar alan çalışması yapıp kadını tespit etti. Kadın para cezası aldıktan sonra son görüşmesinde özür diledi. Kadınla alakalı haberler ulusal basında yer aldıktan sonra gereksiz çağrılarda azalma olduğunu gördük. Para cezasının hattı boş yere meşgul etmek için arayanlar üzerinde etkisi oldu."

Çağrıların yüzde 66'sı asılsız

2022 yılında 659 bin 88 çağrı aldıklarını ifade eden Körede, "Çağrıların yüzde 66'sına denk gelen 438 bin 33'ü maalesef asılsız. Bazen arayıp yemek siparişi verenler, sohbet etmek isteyenler oluyor. Burada çalan her telefon bizim için bir candır. Günlük ortalama 1500'den fazla çağrıya cevap vermekteyiz. 7 gün 24 saat 120 personel ile görev yapmaktayız. Ekiplerimiz hayat kurtarmak için canla başla çalışmaktadır. Lütfen gereksiz yere hattımızı meşgul etmeyelim." diye konuştu.

İstenen isimler gülümsetti

İstenen isimler gülümsetti

Ad-soyadı değişikliği başvurularında rekor kırıldı.
2023 yılının ilk dolunayı görüntülendi

2023 yılının ilk dolunayı görüntülendi

​Ortaya çıkan kareler herkesi mest etti.
15 araçbirbirine girdi

15 araç
birbirine girdi

Kırşehir'de feci kaza: İki ölü 12 yaralı var.

Fenerbahçe evindeki son 10 derbide sadece 2 kez kaybetti

Son halini görenler hayran kalıyor.

​Karadeniz Sahil Yoluna tünelle bağlanacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.