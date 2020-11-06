Acil eşyalar için yarım saat izin Acil eşyalar için yarım saat izin İzmir’de depremde evi hasar gören vatandaşlara, hasarlı evlerinden acil olan ihtiyaçlarını alabilmeleri için yarım saat izin verildi. Adalet Apt. sakinlerinden Sevda Çavuş, “Yarım saatte ne alabildiysek onu alıyoruz, her şeyimiz bu apartmandı başka hiçbir şeyimiz yok” diye konuştu. Deprem bölgesine yakın bir alan ise bin konteynerin bulunacağı merkez haline dönüştürülüyor.

Haber Merkezi 06 Kasım 2020, 00:00 Son Güncelleme: 06 Kasım 2020, 05:07 Yeni Şafak