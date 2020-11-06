Acil eşyalar için yarım saat izin

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde evi hasar gören vatandaşlar, binaları boşaltmaya başladı.. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde zarar gören binalarla ilgili hasar tespit çalışması başlattı. Evleri zarar gördüğü için dairelerine giremeyen depremzedeler ise taşınmaya başladı. Bazı binalarda acil tahliye kararı verildi.
KORKUNÇ BİR OLAYDI
- Tahliye kararı verilen Adalet Apartmanı’nda oturan Gülver Kırova, “Çok şükür acil ihtiyaçlarımızı almak için yarım saat izin verdiler. Korkunç bir olaydı Allah bir daha yaşatmasın” dedi. Adalet Apartmanı’nda oturan ve eşyalarının tahliyesini gerçekleştiren Sevda Çavuş ise, “Şu an taşınıyoruz çok kötü haldeyiz. Bütün her şeyimiz bu apartmandı başka hiçbir şeyimiz yok” diye konuştu. Altay İnanç da, “Depremden orta hasarlı rapor verildi. ‘Acil boşaltın eşyalarınızı alın’ dendi. Bütün eşyaları alacağız” ifadelerini kullandı.
Geriye acılar kaldı
Depremde yıkılan ve 34 kişinin hayatını kaybettiği Rıza Bey Apartmanı’nın enkazı kaldırıldı. Apartmandan geriye boş bir arazi ve acılar kaldı. Apartmanın bulunduğu yerden geçen vatandaşlar ise araziye baka kaldı. Depremde 4 bloğundan 3’ü yan yatan, 7 kişinin hayatını kaybettiği Barış ve Cumhuriyet sitelerindeki kontrollü yıkım çalışmaları ise devam ediyor.
Konteynerler kuruluyor
Depremin ardından evleri zarar gören vatandaşlar için bin konteynerden oluşan geçici barınma merkezinde çalışmalar sürüyor.