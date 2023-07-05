Acilde yakalandı: Eski rektör altı yıldır aranıyordu

Birçok FETÖ itirafçısı ifadesinde Hoşcoşkun’un adını verdi. Bir itirafçı, Hoşcoşkun’un örgüte ait Şifa Hastanesi’ni kuran Türkiye Tabipler Vakfı’nın kurucu üyesi olduğunu, rektörlük seçimlerinde örgütün desteğini almaya çalıştığını söyledi. Bu süreçte Hoşcoşkun’un, FETÖ’nün İzmir Adliyesi imamı Bekir B. ile de ilişkisi ortaya çıktı. Firari eski rektör arandığı dönem emniyetin takibine de takıldı. Hoşçoşkun’a ait cep telefonunun en son Meriç Nehri kıyısında sinyal verdiği tespit edilmiş ve Yunanistan’a kaçtığı değerlendirilmişti.