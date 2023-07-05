Acilde yakalandı: Eski rektör altı yıldır aranıyordu

Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun
Yükseköğretim Kurulu’nun 28 Şubat 2017’de açığa aldığı Hoşcoşkun, 25 Ağustos’ta çıkarılan KHK ile ihraç edilmişti. Hoşcoşkun hakkında 11 Eylül 2017’de ise FETÖ soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkarılmıştı.
YUNANİSTAN’DA SANILIYORDU
Birçok FETÖ itirafçısı ifadesinde Hoşcoşkun’un adını verdi. Bir itirafçı, Hoşcoşkun’un örgüte ait Şifa Hastanesi’ni kuran Türkiye Tabipler Vakfı’nın kurucu üyesi olduğunu, rektörlük seçimlerinde örgütün desteğini almaya çalıştığını söyledi. Bu süreçte Hoşcoşkun’un, FETÖ’nün İzmir Adliyesi imamı Bekir B. ile de ilişkisi ortaya çıktı. Firari eski rektör arandığı dönem emniyetin takibine de takıldı. Hoşçoşkun’a ait cep telefonunun en son Meriç Nehri kıyısında sinyal verdiği tespit edilmiş ve Yunanistan’a kaçtığı değerlendirilmişti.
KİMLİĞİYLE HASTANEYE GELDİ
Firari eski rektör Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun, önceki gün kimliğiyle acil servise başvurunca yakayı ele verdi. Hoşcoşkun, yapılan ihbar üzerine İzmir’de tedavi olmaya geldiği Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Terörle Mücedele Şubesi ekiplerince yakalandı. Hoşcoşkun’un, tedavisinin tamamlanmasının ardından emniyete götürüleceği öğrenildi.