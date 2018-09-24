Acılı anne konuştu: Sedanur'un katilinin idam edilmesini istiyorum

Kars'ın Kağızman ilçesinde kaybolduktan 7 gün sonra cesedi bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in annesi Handan Güzel acısının çok büyük olduğunu dile getirerek, kızının katilinin idam edilmesini istedi.

Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde dün defnedilen Sedanur Güzel'in annesi Handan Güzel ve babası Abdullah Güzel, köyde taziyeleri kabul etmeye devam ediyor.

Handan Güzel, ağlamaktan sesinin kısıldığını ifade ederek, "Çok acılıyım sesim çıkmıyor. Ben çocuğumun katilinin bir an önce bulunmasını istiyorum. Ortaya çıkartsınlar, ben kendi ellerimle ceza vereceğim" dedi.

"Sedanur'u çağırdım gelmedi"

Anne Güzel, "Eğer vermezlerse de idam istiyorum. Benim acım çok büyük. Sabah mezarlığa gittim Sedanur'u çağırdım gelmedi. Böyle bir şey görmedim, duymadım. Bütün Türkiye bizimle acılıdır, idam edilmesini istiyorum" diye konuştu.

Kızının büyüyünce doktor olmak istediğini söyleyen anne Güzel, "O katiller bulunsun. Nice Sedanurlar, Elifler, Leylalar gider. Çok üzüntülüyüz" ifadesini kullandı.

Baba Abdullah Güzel de şunları söyledi:

"Çok üzüntülüyüz, katilin bir an önce bulunmasını istiyoruz. Allah bunun belasını versin. Bu kadar milleti mağdur etti, böyle bir vahşet görmedim. En yakın zamanda bu katilin bulunmasını istiyorum. Böyle milletin ciğerini yaktı, Allah onun belasını versin."

Olay

Kars'ın Kağızman ilçesi Paslı köyünde 16 Eylül'de yabani meyve toplamaya çıkan 9 yaşındaki Sedanur Güzel kaybolmuştu.

Köylülerle kırsalda yapılan arama çalışmalarından sonuç alamayan aile, durumu jandarmaya bildirmişti. JAK timleri, AFAD ekipleri ve UMKE görevlileri çocuğun bulunması için arama çalışması başlatmış, aramalar sonucu Sedanur'un cesedi, köyün 1 kilometre uzağında üzeri taşlarla örtülü halde bulunmuştu.

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