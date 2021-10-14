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ZONGULDAK

Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmıştı: 5 ayda 300 bin ziyaret etti

Zonguldak’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını yaptığı Uzun Mehmet Camii’ne 5 aylık süre zarfında 300 bin kişi ziyaret etti.

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Haber Merkezi İHA
Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmıştı: 5 ayda 300 bin ziyaret etti
Uzun Mehmet Camii

Zonguldak’ta geçen haziran ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Uzun Mehmet Cami ilgi odağı olmaya devam ediyor. Her gün yüzlerce kişinin akın ettiği Uzun Mehmet Camii’ne 5 aylık süre zarfındaki ziyaret rakamları açıklandı. Camiyi 5 aylık süre içerisinde 300 bin kişinin ziyaret ettiği öğrenildi.

İHA

Öte yandan ziyaretçilerin büyük çoğunluğunu ise Kastamonulu, Bartınlı, Sinoplu ve gurbetçi vatandaşların yanı sıra üniversite öğrencileri oluşturdu.

İHA

Caminin yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Temel Öztürk, "Sebep olanlardan, yapan yaptıran en ufak hizmeti geçenlerden Allah razı olsun. Benim gibi birçokları beğendi. Birçok yabancı gelip ziyaret ediyor. Cami çok muhteşem. Planı, projesi, temeli olsun her şeyi çok muntazam. Cemaatle de dolarsa dokunma keyfine. Cuma günleri epey cemaat oluyor. İki sıra cemaat oluyor. Çay ocağı da var. Altında otoparkı da var" diye konuştu.

İHA

Camiye ilk kez gelen Fatma Özdemir de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek, caminin kentin önemli bir simgesi olduğunu ifade etti. Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında caminin giriş ve çıkışlarına dezenfektan stantları da konularak vatandaşın hizmetine sunuluyor.


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