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İSTANBUL

Adalar Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabı CHP'li başkanı kötülerken yakalandı: Tek icraatı yemek içmek

CHP'li Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'ün bir videosu belediyenin resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı. Bir vatandaş o paylaşımın altına "Adaya geldiğinde zayıf kuru biriydi. Maşallah kilo almış, eline yüzüne kan gelmiş, göbek bile çıkmış. Ada havası yaramış başkana" şeklinde bir yorum yazdı. Belediyenin hesabından vatandaşa verilen "Geldiğinden beri tek icraatı yemek içmek" cevabı ise kısa süre sonra silindi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Adalar Belediyesinin resmi sosyal medya hesabı CHPli Erdem Gülü kötülerken yakalandı: Tek icraatı yemek içmek​
Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Ekim ayı 2'nci oturumu gerçekleşti. Mecliste söz alan Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'ün yaptığı konuşma, Adalar Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından da paylaşıldı.

BELEDİYE HESABINDAN "TEK İCRAATI YEMEK İÇMEK" YANITI

Konuşma paylaşımının hemen altına bir vatandaş "Adaya geldiğinde zayıf kuru biriydi. Maşallah kilo almış, eline yüzüne kan gelmiş, göbek bile çıkmış. Ada havası yaramış başkana" diye yorum bıraktı.

Adalar Belediyesi resmi sayfası ise bu yoruma verdiği yanıtta "Geldiğinden beri tek icraatı yemek içmek" ifadelerini kullandı.

VERİLEN YANIT HEMEN SİLİNSE DE EKRAN GÖRÜNTÜSÜ ALINDI

Bu yanıt resmi belediye hesabı tarafından dakikalar içinde silinirken olayın ekran görüntüsü ise ilk yorumu yazan vatandaş tarafından kaydedildi.

Söz konusu vatandaş, olayla ilgili paylaşımında şunları söyledi:

"Adalar Belediyesi resmi hesabını yöneten şahıs bana cevap yazıp hemen sildi. Ama ekran görüntüsünü çoktan almıştım. Öncelikle Adalar Belediyesi'nde çalışan sayfa yöneticisini tebrik ederim. Gerçek duygularını paylaştığı için silmek zorunda kalsa da neymiş efendim kendi personeli bile Erdem Gül'ün işe yaramaz biri olduğunun farkında. Adam boş beleş yaşayıp bir de maaş alıp hak, hukuk ve adaletten bahsediyor"

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