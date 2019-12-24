Gündem Adalar Kaymakamlığından Ruam hastalığı tespit edilen atların sahipleri hakkında suç duyurusu
İSTANBUL

Adalar Kaymakamlığı 105 atın sahibi 64 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu

Adalar Kaymakamlığı’ndan Ruam hastalığı tespit edilen atların sahipleri hakkında suç duyurusu

Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan, Ruam hastalığı tespit edilen ve itlaf edilmek zorunda kalınan atların sahipleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Adliye sarayı çıkışında konuşan Kaymakam Ayhan, "İtlaf edilen at sayısı 105 oldu" dedi.

Haber Merkezi İHA
Adalar Kaymakamı 105 atın sahibi hakkında suç duyurusunda bulundu.
Adalar Kaymakamı 105 atın sahibi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Büyükada’da 105 atın Ruam hastalığı nedeniyle itlaf edilmesinin ardından Adalar Kaymakamlığı harekete geçti. Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan saat 15:00’da Adalar Adalet Sarayı’na geldi. İtlaf edilen atların sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunan Kaymakam Mustafa Ayhan ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

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  • Kaymakam Mustafa Ayhan, "İlçemizde tahlil sonuçları kesinleşen ve tedavisi bulunmayan Ruam hastalığına yakalandığı tespit edilen 81 at 19-12-2019 tarihinde tahlil sonuçları daha sonra kesinleşen 24 at ise 21-12-2019 tarihinde ilgili mevzuat hükümleri uyarınca itlaf edilmiştir.İlçemiz dahilinde Ruam taramasında hastalıklı çıkan 105 atın sahibi olan 64 kişi hakkında, insan, hayvan ve çevre sağlığını tehlikeye atmaktan Adalar Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunduk" dedi.

İtlaf edilen at sayısının 105’e çıktığını söyleyen Kaymakam Mustafa Ayhan, "Tahlil sonuçları kesinleşmeyen atlar vardı. Şu an itlaf edilen at sayısı 105’e çıktı. Bizim amacımız hiç bir canlının itlaf edilmesi zorunda kalmaması. Biz 1380 atı taradık. Tekrar tekrar atlar testten geçti. İtlaf edilen sayısı 105 ata çıktı" dedi.

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