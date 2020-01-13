Gündem Adalarda fayton çıkmazı
İSTANBUL

Adalar’da fayton çıkmazı

Ruam hastalığı nedeniyle karantinaya alınan Adalar’daki 1.275 at için çözüm arayışları devam ediyor. İstanbul Valiliği ve İBB öncülüğünde yürütülen çözüm sürecinde hayvanseverler “sıfır atlı fayton” konusunda ısrar ederken, faytoncular ise 35 sembolik faytonla elektrikli fayton önerisi sunuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Adalar’daki atlarda ruam hastalığı görülmesinin üzerinden 25 gün geçti. 19 Aralık 2019 tarihinde 1.380 olan at sayısı ruam hastalığı nedeniyle 1.275’e geriledi. Ruam hastalığı tespit edilen 105 atın Adalar’da yaşamına son verildi. İstanbul, ruam hastalığı nedeniyle 3 ay süreyle karantinaya alındı. İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Adalar Kaymakamlığı bu süreçte ortak çalışma yürütüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi karantina altındaki Adalar’da bir taraftan temizlik ve dezenfekte çalışmalarını yürütürken diğer taraftan atlara yem desteği sağlıyor ve yeni karantina barınakları kuruyor.

64 KİŞİ İÇİN HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli veterinerler, Adalar’a peyderpey giderek atların sağlık kontrollerini yapmaya devam ediyor. Adalar Kaymakamlığı’nın, 105 atın sahibi 64 kişi hakkında yaptığı suç duyurusuna ilişkin süreç de hukuki olarak sürüyor.

SIFIR ATLI FAYTON İSTİYORLAR

Öte yandan Adalar’da sıfır atlı fayton uygulamasını savunan hayvanseverlerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi önündeki bekleyişleri de devam ediyor. Hayvanseverler, atların özgür bırakılması için eylemlerini sürdürürken, yetkililerle yaptıkları görüşmelerde taleplerini dile getiriyor. Faytoncular ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sembolik olarak 35 faytonun hizmet vermeye devam etmesi önerisini destekliyor.

Faytoncular, 227 elektrikli faytonla Adalar’daki hizmetlerini sürdürmek istiyor. İlgili kurumlar, hayvanseverler ve faytoncular, soruna çözüm bulmak adına düzenlenen toplantılarda bir araya geliyor. Adalar’da bulunan 1.275 at için nasıl bir çözüm bulunacağı kamuoyu tarafından da merak ediliyor.

Şüpheli bir durum yok

  • Adalar’daki atların son durumuyla ilgili bilgi veren Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan, karantina sürecinin ve atların bakımının devam ettiğini söyledi. Kaymakam Ayhan, barınakların, dezenfekte çalışmalarının ve veteriner sayısının yetersiz olduğu iddialarına ilişkin ise “Yeteri kadar veteriner ve bu konuda çalışan görevliler var ama hayvanların bakımları, sahipleri tarafından yapılıyor. Veterinerler, her gün düzenli olarak atların durumlarını gözden geçiriyor” dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin toplu taşıma için Adalar’a henüz araç getirmediğini, belediye yetkililerinin faytoncularla bu konudaki görüşmelerinin devam ettiğini ifade eden Ayhan, “Atların faytona koşulması 3 ay süreyle durduruldu. Büyükşehir kararına dönüşmedi” ifadelerini kullandı.

Fayton vaadini yerine getirmeyen İmamoğlu protesto edildi
OYNAT 00:00
Fayton vaadini yerine getirmeyen İmamoğlu protesto edildi
İBB Başkanı İmamoğlu'nun İstanbul seçimleri öncesinde Adalar'daki faytonlar ile ilgili verdiği vaatleri unutması nedeniyle İBB önünde hayvanseverler tarafından eylem düzenlendi.


Libyada ateşkes anlaşması sesleri

Libya'da ateşkes anlaşması sesleri

UMH ile Hafter bugün Moskova'da ateşkes anlaşması imzalayabilir.
7 günde sonuç verdi

7 günde sonuç verdi

​Türkiye'nin çabaları Libya'da silahları susturdu.
TSKnın öncü gücü

TSK'nın öncü gücü

​Yeni Şafak, Mehmetçikle birlikte terör operasyonuna katıldı.
Van'da<br>3 ilçede eğitime ara

Van'da
3 ilçede eğitime ara

​İpekyolu, Tuşba ve Edremit'teki okullar kar nedeniyle tatil edildi.
PKK'ya<br>Amanos kapanı

PKK'ya
Amanos kapanı

​Komando ve özel harekat teröristleri yerinde paketliyor.
İran yine karıştı

İran yine karıştı

Hedef İran dini lideri Hamaney ve Devrim Muhafızları Ordusu oldu.

Yemin verip üç gün kapı kapı dilendim

Yemin verip üç gün kapı kapı dilendim

Sultan Teyze engelli oğlunu yuvaya vermemek için mücadele verdi.

Kosova'dan annelere destek

Kosova'dan annelere destek

HDP'yi sorumlu tutan ailelerin evlat nöbeti devam ediyor.
Trump Irak'tan<br>haraç istedi

Trump Irak'tan
haraç istedi

​Askerini çekmeyen ABD petrole göz dikip 35 milyar dolar istedi.
Altın yatırımında rekor yılı

Altın yatırımında rekor yılı

​Altın fonlarındaki varlıkların piyasa değeri 141 milyar dolar oldu.
Ölmek istemiyorum

Ölmek istemiyorum

​Sonu Emine Bulut gibi olmasın. Bir kadının imdat çağrısı yanıt bekliyor.
Çavuşoğlu, Pompeo ile görüştü

Çavuşoğlu, Pompeo ile görüştü

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile telefonda görüştü.
İki sürpriz ziyaret

İki sürpriz ziyaret

​Erdoğan'dan Emin Saraç Hoca ve İsmailağa Vakfı'na ziyaret.
Mısır'dan ateşkese destek

Mısır'dan ateşkese destek

Türkiye ve Rusya'nın ateş çağrısını taraflar kabul etmişti.
Önce sevindirdi<br>sonra üzdü

Önce sevindirdi
sonra üzdü

​3. dakikada gol atan Merih Demiral sakatlanarak oyundan çıktı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.