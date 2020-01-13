Adalar’da fayton çıkmazı

Adalar’daki atlarda ruam hastalığı görülmesinin üzerinden 25 gün geçti. 19 Aralık 2019 tarihinde 1.380 olan at sayısı ruam hastalığı nedeniyle 1.275’e geriledi. Ruam hastalığı tespit edilen 105 atın Adalar’da yaşamına son verildi. İstanbul, ruam hastalığı nedeniyle 3 ay süreyle karantinaya alındı. İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Adalar Kaymakamlığı bu süreçte ortak çalışma yürütüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi karantina altındaki Adalar’da bir taraftan temizlik ve dezenfekte çalışmalarını yürütürken diğer taraftan atlara yem desteği sağlıyor ve yeni karantina barınakları kuruyor.

64 KİŞİ İÇİN HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli veterinerler, Adalar’a peyderpey giderek atların sağlık kontrollerini yapmaya devam ediyor. Adalar Kaymakamlığı’nın, 105 atın sahibi 64 kişi hakkında yaptığı suç duyurusuna ilişkin süreç de hukuki olarak sürüyor.

SIFIR ATLI FAYTON İSTİYORLAR

Öte yandan Adalar’da sıfır atlı fayton uygulamasını savunan hayvanseverlerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi önündeki bekleyişleri de devam ediyor. Hayvanseverler, atların özgür bırakılması için eylemlerini sürdürürken, yetkililerle yaptıkları görüşmelerde taleplerini dile getiriyor. Faytoncular ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sembolik olarak 35 faytonun hizmet vermeye devam etmesi önerisini destekliyor.

Faytoncular, 227 elektrikli faytonla Adalar’daki hizmetlerini sürdürmek istiyor. İlgili kurumlar, hayvanseverler ve faytoncular, soruna çözüm bulmak adına düzenlenen toplantılarda bir araya geliyor. Adalar’da bulunan 1.275 at için nasıl bir çözüm bulunacağı kamuoyu tarafından da merak ediliyor.

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