Gündem Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Bu caninin hak ettiği cezayı alacağına inancımız tamdır
POLİTİKA

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Bu caninin hak ettiği cezayı alacağına inancımız tamdır

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Bu caninin hak ettiği cezayı alacağına inancımız tamdır

Adalet Bakanı Gül, Ceren Özdemir cinayetine ilişkin, "Bu caninin hak ettiği cezayı alacağına inancımız tamdır. Bu konuyla ilgili Adalet Bakanlığı olarak da idari yönden bir soruşturma başlatılmıştır" dedi. Gül, Özdemir'in katilinin açık cezaevine alınması ve firar etmesi konusunun tüm yönleriyle soruşturulduğunu söyledi.

Haber Merkezi AA
Abdulhamit Gül
Abdulhamit Gül

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Ceren Özdemir cinayetine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Gül, "Sağlam anlaşılır ve tutarlı gerekçe yargının en kuvvetli iletişim dilidir. Çünkü yargı millete kararlarıyla seslenir. Bugün bazı olaylarda özellikle sosyal medyada kamu vicdanın yanlış bilgilerle yönlendirildiğini de üzülerek görmekteyiz. Yargı kararları da elbette haber verme hakkının bir parçasıdır. Dünyanın hiçbir yerinde yargısal işleyişte kusursuzluğu yakalamanın mümkün olmadığını biliyoruz. Yargısal kararların yanlışı - eksiği elbette olacaktır. Basının da bunun haber yapması elbette doğaldır. Yeter ki doğru haber ve doğru bilgi verilsin. Çoğu zaman algı başka oluyor, olgu başka" ifadelerini kullandı.

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"Bu caninin hak ettiği cezayı alacağına inancımız tamdır"

Adalet Bakanı Gül, "Bu caninin hak ettiği cezayı alacağına inancımız tamdır. Bu konuyla ilgili Adalet Bakanlığı olarak da idari yönden bir soruşturma başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

"Açık cezaevi konusu tekrar gözden geçirilecek"

Abdulhamit Gül, Ceren Özdemir'in katilinin açık cezaevine alınması ve firar etmesi konusunun tüm yönleriyle soruşturulduğunu söyledi.

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Bakan Gül, "(Açık cezaevi) Bu konu parlamentonun takdirinde olarak değerlendirilebilir. Açık cezaevinin koşulları bugün belirlenmiş bir durum değildir. Türkiye'de uzun zamandır uygulanan bir sistem var. Bu sistemle ilgili uygulamalarda yaşanan bu hadiseleri de tekrar gözden geçirmek, daha iyileştirmek, bu konuda ne gibi düzenleme olacak... Hem idari, hem de yasal olarak neler yapılabilir, bu konu elbette çalışılacak" dedi.

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